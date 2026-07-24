德儀財測優 市場不埋單

德州儀器本季業績展望優於分析師所料，卻仍不足以讓投資人滿意，23日早盤股價不漲反跌約3%。意法半導體本季業績展望略遜於市場預期，23日盤中股價一度重挫17%，為去年7月來最大跌幅。

德儀22日盤後表示，第2季營收增長23%至54.6億美元，高於分析師預估的52.4億美元；每股獲利為2.14美元。展望第3季營收將達到56.5億至61.5億美元，每股獲利2.23至2.57美元，同樣高於預期。

這份財測顯示德儀已成AI投資熱潮的主要受益者，汽車和工廠設備晶片需求復甦也支撐業績。執行長伊蘭表示，營收成長來自「以工業、資料中心和汽車為主的廣泛成長」。

另一方面，意法半導體23日表示，第2季營收34.9億美元，高於市場預估的33.9億美元，但稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）6.79億美元，遠低於市場預期的8億美元。第3季營收預期中值為37億美元，較去年同期約增6.2%，但也略低於市場平均預估的37.2億美元。