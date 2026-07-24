聽新聞
0:00 / 0:00
德儀財測優 市場不埋單
德州儀器本季業績展望優於分析師所料，卻仍不足以讓投資人滿意，23日早盤股價不漲反跌約3%。意法半導體本季業績展望略遜於市場預期，23日盤中股價一度重挫17%，為去年7月來最大跌幅。
德儀22日盤後表示，第2季營收增長23%至54.6億美元，高於分析師預估的52.4億美元；每股獲利為2.14美元。展望第3季營收將達到56.5億至61.5億美元，每股獲利2.23至2.57美元，同樣高於預期。
這份財測顯示德儀已成AI投資熱潮的主要受益者，汽車和工廠設備晶片需求復甦也支撐業績。執行長伊蘭表示，營收成長來自「以工業、資料中心和汽車為主的廣泛成長」。
另一方面，意法半導體23日表示，第2季營收34.9億美元，高於市場預估的33.9億美元，但稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）6.79億美元，遠低於市場預期的8億美元。第3季營收預期中值為37億美元，較去年同期約增6.2%，但也略低於市場平均預估的37.2億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。