聽新聞
0:00 / 0:00

DRAM飆升 新車準備漲價了

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

人工智慧（AI）投資熱帶動的記憶體價格大漲，不只推升手機等消費性電子產品，連汽車製造廠成本也同步增加，新車售價調高恐怕勢在必行。

通用汽車財務長雅各布森（Paul Jacobson）本周在財報說明會上表示，剔除關稅但包含晶片影響，原物料價格上漲今年將推升企業成本15億至20億美元，且這些逆風將在下半年更加顯著。

雖然該公司並未揭露成本細節，但表示主因之一是DRAM價格飆升。據摩根士丹利數據，由於AI需求增長，DRAM價格過去一年已翻漲六倍。DRAM晶片用於車輛的先進駕駛輔助系統等領域。

美國顧問公司AlixPartners數據，AI占DRAM去年使用量的32%，預測2028年將上升至48%。AlixPartners表示，雖然車輛的DRAM使用量只占約10%，但如果AI和資料中心的使用量占DRAM供應量的一半，將對其他產業帶來價格上漲的挑戰。

供應短缺正導致此價格問題惡化，因為全球記憶體廠商正將更多產能轉移到尖端AI製品。一名日本零件製造商的採購經理表示，「全球記憶體產量正在增長，但汽車業完全沒有受益」。

由於預期明年起將庫存短缺，車廠正在爭相採購DRAM。通用和福特與美國記憶體大廠美光本月簽署了長期供應協議。日本電裝和Astemo等七家汽車零件廠商，也在上周和美光簽署類似協議。

中國大陸車廠可能也感受到這股壓力。據華源證券數據，截至去年11月止，陸製車輛的記憶體成本已超過每輛70美元，全球最高，遠超越日本車輛的約30美元。

雖然大陸正努力擴大國內半導體生產，但其車輛仍高度仰賴來自南韓和美國的記憶體。據陸媒報導，這是因為車輛應用的安全性要求很高，新的記憶體可能需花兩到三年進行測試。電動車巨頭比亞迪5月已把與車輛分開販售的駕駛輔助功能價格調漲了20%。

晶片製造大國南韓，現代汽車零件子公司現代摩比斯率先呼籲包含三星電子在內23家國內晶片相關企業，聯手在國內生產車用晶片，並加強供應鏈。如果明年成本持續上漲，車廠將別無選擇，只能調漲新車價格。

關稅 美國 汽車

延伸閱讀

市調：記憶體價格飆漲衝擊PC產業 第2季出貨年減4%

路透：AMD和英特爾 正與中國客戶簽伺服器CPU長期供貨協議

SK海力士喊明年AI晶片需求暴增100%！網反應冷淡：越吹股價越跌

小米調高今年手機出貨 從9,500萬支上修至1.1億支

相關新聞

ECB利率不動 9月可能升息…拉加德：能源震撼正逐漸轉為物價上揚

歐洲央行（ECB）23日會議決定維持利率不變，符合預期，但9月將再次升息的可能性也維持不變，因為能源價格急漲，使通膨面臨持續遠高於2%目標的威脅。ECB總裁拉加德強調，能源震撼可能更為密集，正在逐漸轉為物價上漲。

南韓加密幣失寵 交易大萎縮

南韓主要加密幣交易所的成交值急遽萎縮，如今降到僅約當地股市成交值的1%，反映散戶資金轉進半導體股與人工智慧（AI）概念股。

國際農作物價格 攀三年新高

極端高溫與俄烏戰爭升級持續衝擊全球糧食供應，加上中東局勢緊張推升能源價格，帶動國際農產品價格連七周上漲，彭博農業現貨指數（Bloomberg Agriculture Spot Index）攀抵2023年7月以來最高，市場擔憂新一波食品通膨恐再度來襲。

DRAM飆升 新車準備漲價了

人工智慧（AI）投資熱帶動的記憶體價格大漲，不只推升手機等消費性電子產品，連汽車製造廠成本也同步增加，新車售價調高恐怕勢在必行。

德儀財測優 市場不埋單

德州儀器本季業績展望優於分析師所料，卻仍不足以讓投資人滿意，23日早盤股價不漲反跌約3%。意法半導體本季業績展望略遜於市場預期，23日盤中股價一度重挫17%，為去年7月來最大跌幅。

AI 投資 推升全球家庭財富

人工智慧（AI）投資熱潮帶動全球股市大漲，連帶推升家庭財富快速增加，但目前的財富增長主要建立在市場對AI未來獲利的高度期待，一旦表現未如預期，全球經濟恐面臨資產價格大幅修正的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。