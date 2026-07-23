禍不單行…Google違反歐盟數位市場法 遭重罰8.9億歐元

歐盟執委會23日判定，Alphabet旗下Google違反「數位市場法」（DMA），濫用市場支配地位，在搜尋服務及Google Play應用程式商店限制競爭，並宣布祭出總額8.9億歐元（約10億美元）的罰款，並要求Google在60天內完成改善，否則將面臨進一步裁罰。這項裁決可能使美歐之間的科技與貿易緊張再度升溫。

歐盟指出，Google利用搜尋引擎優先推薦自家服務，使競爭對手處於不利地位，所以決定對其搜尋業務開罰4.6億歐元；此外，Google也限制應用程式開發商引導消費者前往Play Store以外的平台購買服務或內容，因而再被歐盟處罰4.3億歐元。

Alphabet在美股22日盤後公布，上季營收超越市場預期，雲端業務成長更創歷來最佳，但該公司再度上調今年資本支出預估至1,950億至2,050億美元，比三個月前公布的上限增加150億美元。AI投資更首次使公司單季自由現金流轉負，引發投資人擔心AI軍備競賽恐侵蝕獲利，盤後股價一度下挫近5%。

若連同過去的案件，Google被歐盟裁罰的金額累計已超過100億歐元，遠高於蘋果、Meta和微軟公司的罰款，成為被歐盟罰款最多的科技公司。

歐盟競爭事務主管黎貝拉說，Google未能有效遵守數位市場法，市場競爭應由產品品質決定，而非平台經營者利用自身優勢，偏袒旗下服務。Google全球事務總裁沃克則批評，歐盟對DMA的執法正削弱消費者的使用體驗。

為符合法規，該公司不得不移除即時飯店、航班及餐廳價格等搜尋功能，也必須調整Google Play的安全機制，影響歐洲用戶日常使用。

分析師指出，此次裁罰也可能加劇美歐科技與貿易緊張關係。美國總統川普多次批評歐盟打壓矽谷科技巨頭，並曾在Google去年遭歐盟裁罰後揚言對歐盟祭出新一輪關稅。