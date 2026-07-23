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投資人重燃希望…科技股大幅反彈 亞股多收高

中央社／ 香港23日綜合外電報導
投資人對人工智慧（AI）引領的繁榮前景重燃希望，使科技股大幅反彈，亞洲股市主要指數今天收盤齊漲。受中東緊張升高影響，國際油價續揚。圖／AI生成
投資人對人工智慧（AI）引領的繁榮前景重燃希望，使科技股大幅反彈，亞洲股市主要指數今天收盤齊漲。受中東緊張升高影響，國際油價續揚。圖／AI生成

投資人對人工智慧（AI）引領的繁榮前景重燃希望，使科技股大幅反彈，亞洲股市主要指數今天收盤齊漲。受中東緊張升高影響，國際油價續揚。

法新社報導，投資人過去數月對AI投資熱潮有所保留，包括擔心AI相關企業市值被高估，以及質疑企業投入數兆美元何時能看見回報等。這使今年來股價迭創新高的科技巨頭大受打擊，尤其是韓國與日本企業。

Google母公司Alphabet昨天公布的財報顯示，今年對AI領域支出估高達2050億美元，遠超市場預期，再度引發市場疑慮。

儘管如此，亞洲市場投資人仍伺機布局近來跌深的科技股。

韓國記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics）率首爾股市勁揚4.4%；日本半導體測試設備商愛德萬測試（Advantest）和軟銀集團（SoftBank Group）今天也引領日股收高。

綜觀亞股，香港、上海、台北、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收漲。

微軟（Microsoft）、臉書母公司Meta及亞馬遜（Amazon）等科技巨頭預計下週公布財報，外界尤其關注他們的資本支出計畫。

隨著國際油價攀升，美國與伊朗軍事衝突擴大，引發通膨復熾的市場疑慮也日益加深。

投資人同時關注美國央行聯邦準備理事會（Fed）預計下週舉行的貨幣政策會議，期盼一窺未來政策走向。彭博（Bloomberg News）報導，資金市場預估Fed升息機率為30%。

科技股 美國 Alphabet SK海力士 三星電子

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