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派拉蒙併華納獲歐盟有條件批准 在美仍面臨司法挑戰

中央社／ 布魯塞爾22日綜合外電報導
歐洲聯盟今天有條件批准派拉蒙天舞以1100億美元併購華納兄弟探索公司交易案。路透社
歐洲聯盟今天有條件批准派拉蒙天舞以1100億美元併購華納兄弟探索公司交易案。路透社

歐洲聯盟（EU）今天有條件批准派拉蒙天舞（Paramount Skydance）以1100億美元併購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）交易案。

法新社報導，外界憂心這起併購案將影響歐洲的電影發行市場。歐盟表示，派拉蒙必須終結該公司在聯合國際影業（United International Pictures）的持股。聯合國際影業是派拉蒙與環球影業（Universal）在歐洲經濟區（European Economic Area，EEA）的合資公司。

歐洲監管機構在聲明中表示，未來10年內，派拉蒙不得直接或間接與環球影業達成任何在歐洲經濟區聯合共同發行電影的協議或共識。

歐盟指出，這起併購案對歐洲電影製片的影響不致令人憂心，因為歐洲仍有足夠的競爭者，包括迪士尼（Disney）、亞馬遜米高梅（Amazon MGM）等美國片廠，以及歐洲本地製片業者。

歐盟表示：「這些承諾完全解決歐盟執委會點出的競爭疑慮，因為它們確保合併後實體的電影不會與環球影業或迪士尼的電影聯合發行。」

儘管歐盟已經有條件批准，但派拉蒙併華納案目前在美國仍遇阻，加州一名聯邦法官本週下令相關公司暫停推動合併程序。

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