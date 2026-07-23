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積極發展高科技產業…馬來西亞雪州向台積電招手 盼台企布局設廠

中央社／ 吉隆坡23日專電
全球供應鏈重組，馬來西亞雪蘭莪州積極發展高科技產業。雪蘭莪州議會議長劉永山（圖）表示，雪州正發展IC設計園區，也向台積電及各個「隱形冠軍」企業招手，打造台灣企業布局東協的重要基地。中央社
全球供應鏈重組，馬來西亞雪蘭莪州積極發展高科技產業。雪蘭莪州議會議長劉永山（圖）表示，雪州正發展IC設計園區，也向台積電及各個「隱形冠軍」企業招手，打造台灣企業布局東協的重要基地。中央社

全球供應鏈重組，馬來西亞雪蘭莪州積極發展高科技產業。州議長劉永山今天受訪表示，雪州發展IC設計園區，向台積電及各領域「隱形冠軍」企業招手，盼打造台灣布局東協的重要基地。

雪蘭莪州（Selangor）位於馬來西亞西海岸，不僅是製造業、服務業及物流重鎮，也擁有交通優勢，是外資進入東協市場的重要門戶。

●雪州布局IC設計園區 向台積電及台灣隱形冠軍招手

雪蘭莪州議會議長劉永山（Lau Weng San）今天接受中央社專訪表示，近年隨著全球半導體供應鏈重組及人工智慧（AI）帶動晶片需求，雪蘭莪州積極發展IC設計園區，希望吸引更多台灣投資者加碼，並打造高科技產業的重要據點。

他指出，雪蘭莪州是大馬經濟發展最活躍的州之一，更是高科技產業的聚集地，希望未來有機會邀請被譽為台灣「護國神山」的台積電赴馬來西亞、尤其到雪蘭莪州參訪，評估設立生產基地或投資合作的可能性。

除了台積電外，劉永山也歡迎台灣各個「隱形冠軍」產業，包括自行車、家電等製造業者投資，透過技術、人才及產業合作，吸引更多台灣企業設廠並擴大合作。

他以資料中心（Data Center）為例指出，雪蘭莪州土地取得成本雖較高，但更重視高科技與環境保護，近年已有多家主打綠色環保的資料中心進駐，也歡迎更多同類型高科技產業落腳。

●擁有港口機場人才 打造台灣企業布局東協基地

劉永山談到雪蘭莪州競爭優勢時表示，除擁有巴生港（Klang）及兩座國際機場，具備完整的海空運輸與物流網絡，也匯聚全國重要人才、資金及成熟工業體系，協助外資提升投資效率，降低營運成本，有助台灣企業快速融入當地市場。

他指出，馬來西亞有留台校友會聯合總會、台灣商會聯合總會等民間網絡，可協助台灣企業建立商務、人脈及人才媒合機制，降低投資門檻，成為深化台馬合作的重要橋梁。

他認為，台灣擁有先進技術與產業經驗，大馬則具備區域市場、人才及物流優勢，若透過產業互補合作，將提升供應鏈韌性。

●馬六甲海峽戰略地位提升 看好大馬物流樞紐角色

談及近年國際局勢，劉永山表示，馬六甲海峽（Strait of Malacca）自15世紀以來就是全球重要商貿航道。近年俄烏戰爭及中東局勢升溫，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）安全議題受關注，也讓各界更重視馬六甲海峽在全球供應鏈中的戰略地位。

他指出，從地緣政治角度來看，馬六甲海峽經常與台灣海峽的重要性相提並論，這兩個海峽有很多相似之處，都是國際重要航道，任何局勢變化都可能牽動全球貿易與物流。大馬作為東協領導國家之一，將持續確保航運通暢無阻，不受地緣政治局勢影響。

在戰略地位提升的同時，大馬港口也在全球航運網絡扮演更重要角色。劉永山表示，巴生港貨櫃吞吐量躋身全球十大港口，另一座位於馬來西亞南部柔佛州（Johor），同樣具有重要轉運功能，凸顯大馬作為物流與區域轉運樞紐的重要地位。

他認為，台灣若以大馬作為布局東協的產業基地，並善用港口及交通優勢，將進一步拓展南亞、中東及歐洲市場。

●深化青年交流 盼更多台灣學生認識馬來西亞議會

劉永山除關注經貿合作，也重視台馬青年互動。他指出，交流不應僅停留於文化體驗，更應熟悉政治制度的權責分工與實際運作，深入了解社會發展脈絡。

他表示，參與「臺灣青年海外搭僑計畫」的台灣學生日前走訪雪蘭莪州議會，透過實地參訪議事運作，有助了解大馬法律制度與治理架構。

劉永山認為，雪蘭莪州是大馬經濟與產業重鎮，也是多元族群共融的縮影。台灣青年深入走訪州議會、企業及不同族群社區，不僅能認識在地文化樣貌，也能建立彼此互信。

他強調，台馬同為多元族群社會，近年往來日益密切，透過持續深化青年互動，可增進對不同文化與背景的認識，深化交流與長遠合作。

馬來西亞 台積電

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