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路透：AMD和英特爾 正與中國客戶簽伺服器CPU長期供貨協議

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
路透報導，超微（AMD）與英特爾（Intel）正在和中國大陸伺服器客戶，簽署資料中心處理器的長期採購協議。路透
路透報導，超微（AMD）與英特爾（Intel）正在和中國大陸伺服器客戶，簽署資料中心處理器的長期採購協議。路透

知情人士透露，美國超微（AMD）與英特爾（Intel）正在和中國大陸伺服器客戶，簽署資料中心處理器的長期採購協議，凸顯人工智慧（AI）熱潮的更廣泛影響：需求已從AI加速器擴及記憶體晶片、網路設備和伺服器處理器，讓供應商擁有更多尋求長期採購協議的籌碼。

路透報導，供應商和客戶正在討論中的協議，通常會鎖定採購量，但不會鎖定價格。一位消息人士表示，多數協議涵蓋約一年的供貨期，但英特爾和AMD已與部分客戶討論兩年以上的採購承諾。

這個轉變也呼應記憶體晶片製造商與買家簽署中長期供應協議的趨勢，並象徵伺服器CPU供應也已轉趨緊俏，這可能推升成本，並拖慢中國大陸雲端服務供應商及網路企業部署AI的進程。

AMD和英特爾都未回應路透記者的置評請求。AI資料中心不僅需要輝達（NVIDIA）等業者生產的繪圖處理器（GPU），還需要大量中央處理器（CPU）支持伺服器、儲存、網路和推理等工作負載。

知情人士表示，中國大陸市場的伺服器CPU價格仍上漲，部分產品的月比漲幅更超過10%，中國大陸的部分CPU產品價格今年初以來漲幅已攀漲超過40%。

路透今年稍早報導，英特爾和AMD已通知中國大陸客戶，告知伺服器CPU的交貨等待時間將大幅拉長，英特爾部分產品的等待期上看六個月。

英特爾於23日公布上季財報時，CPU短缺問題預料將成為關鍵議題之一。AMD預定8月初公布上季財報，該公司已上調到2030年時的伺服器CPU市場預估，提高到超過1,200億美元，理由是代理AI工作負載的相關需求強勁。

AMD 英特爾 伺服器 中國

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