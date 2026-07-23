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美日談妥關稅滿1年 日媒：仍充滿不確定性

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本與美國去年7月談妥關稅之後，在今天屆滿一年。日媒指出，雖然雙方協議促使美國下調部分關稅，但是被列為加稅對象的廣泛產品關稅措施一再變動，局勢仍充滿不確定性。

日本放送協會（NHK）報導，美日關稅協議當時最大的焦點就是汽車關稅，美國總統川普政府當時原先加徵25%的汽車關稅，後來經過雙方官員協商，美國政府雙雙下調汽車關稅與「對等關稅」到15%。

此外，日本在協商關稅之中，承諾投資美國5500億美元。

不過，美國聯邦最高法院今年2月裁定川普無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅後，川普旋即根據其他法源，宣布對各國加徵新的10%全球關稅。

而美國新的10%全球關稅將在日本時間24日到期。川普政府已經表示，將課徵新的關稅。

報導指出，對於外銷的日本企業而言，美日關稅協議滿一年後的現在，關稅依舊多次變動，前景依然充滿不確定性。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）美東時間22日在國會聽證會指出，最快在美東時間23日公布，對60個貿易夥伴進行301強迫勞動調查的回應行動，包括額外課徵10%與12.5%關稅。

「日本經濟新聞」報導，根據美國商務部本月21日公布2025年對美國的外商直接投資（FDI）顯示，日本為8271億美元，較2024年增加1.6%，同時連續7年位居全球第一。日本製造業對美投資占比最高，達整體44%，但較前一年減少。

根據商務部統計，日本製造業2025年對美投資較2024年減少3.9%，為3661億美元。製造業之中占比最大的「化學業」減少19.7%，「運輸機械」減少20.6%；另一方面，「金屬原料與加工品」則大增約2.2倍。這可能是受到日本製鐵（簡稱日鐵，NipponSteel）2025年6月收購美國鋼鐵公司（簡稱美鋼，USSteel）、使其成為全資子公司的影響。

2025年全球對美FDI為5兆8644億美元，較前一年增加4.8%。按國家排名，日本之後依序為加拿大的8200億美元、年增5.4%；德國7062億美元、年增6.6%。前5名與2024年相同，但加拿大的投資規模已逼近日本。

關稅 川普 日本

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