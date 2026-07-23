三星、SK等企業將隨李在明訪美 能否深化合作受矚

韓國三星電子會長李在鎔與SK會長崔泰源將參與總統李在明訪美行程，於舊金山與全球科技代表企業會面，由於AI晶片、記憶體、生成式AI、實體AI等各領域企業將齊聚一堂，備受關注。

韓國總統李在明將於24日至25日訪問美國舊金山，先後會見NVIDIA執行長黃仁勳、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、Anthropic執行長阿莫戴（DarioAmodei）等人工智慧（AI）及晶片業領袖。

根據韓媒Newsis報導，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣，以及NAVER董事長李海珍等人都將出席舊金山AI峰會，與AI晶片、高頻寬記憶體（HBM）、生成式AI、實體AI（Physical AI）等各領域代表企業的領袖會面。

業界預期，透過這次場合，韓國2大半導體龍頭三星、SK的全球合作夥伴關係將更上一層樓。有分析認為，透過深化與全球科技巨頭合作，將有助於韓國企業不再只是單純的記憶體供應商，而是躍升為主導全球AI基礎設施生態系的核心角色。

這次舊金山峰會預計將討論擴大AI生態系合作的方案，由於近期AI需求暴增，記憶體供應持續吃緊，本次會談也有可能討論高頻寬記憶體（HBM）等供應相關議題。

報導提及，三星電子在晶圓代工領域的合作成果也備受關注，正投入自主AI晶片開發的Anthropic，將三星電子列為潛在晶圓代工合作夥伴之一。因此雙方這次會面是否將使Anthropic與三星電子的合作更加明朗，也成為市場焦點。

另外，AI資料中心（AIDC）的合作也可望逐漸明朗，上月初訪韓的NVIDIA執行長黃仁勳曾與SK及NAVER共同宣布AI Factory建設計畫，SK目前正與NVIDIA合作，目標於明年在韓國正式啟用AI工廠，因此這次外界也預期會進一步討論設廠地點等具體議題。