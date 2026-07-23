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搶進全球AI版圖 李在明率韓企出訪將發表宣言

中央社／ 首爾23日綜合外電報導
南韓總統李在明。路透
南韓總統李在明。路透

韓國總統李在明將於7月24日到8月3日先後訪問美國、南美3國和德國，重頭戲之一是他將在舊金山會見輝達執行長黃仁勳等全球科技界領袖，發表「舊金山人工智慧宣言」。

韓聯社報導，青瓦台國家安保室室長魏聖洛和政策室室長金容范22日公布這次李在明出訪的具體日程。李在明將於24至25日訪問美國舊金山，先後會見輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、Anthropic執行長阿莫戴（DarioAmodei）、博通執行長陳福陽等全球AI及晶片業領袖。

李在明將與隨行的三星、SK、現代汽車、NAVER等韓企巨頭出席舊金山AI峰會，韓企將與全球科技企業簽署多項合作備忘錄。李在明還將在會上發表「舊金山人工智慧宣言」，明確韓國打造全球AI生態核心、深化國際AI合作的發展願景與決心。

結束美國行程後，李在明將應邀赴巴西、智利及阿根廷訪問，分別與3國總統會談。魏聖洛表示，韓國盼此次出訪能擴大與巴西、智利和阿根廷等南美主要經濟體間的經貿投資合作，幫韓企開拓當地市場；結束南美訪問後，李在明將再轉赴德國訪問兩天。

韓國去年成立國家AI戰略委員會（National AIStrategy Committee），盼打造韓國成為「全球前三大AI強國」。

綜合外媒報導，韓國本月稍早推出「韓國AI發展系列方針」（K-AI Package），結合人工智慧（AI）基礎設施、數位能力建設及發展融資的合作策略，盼協助開發中國家採用AI，同時擴大韓國科技企業在國際市場的發展機會，積極在全球AI競賽搶占先機。

李在明 黃仁勳 OpenAI

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