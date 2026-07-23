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靠AI身價翻倍！南韓「世紀離婚」迎關鍵裁決 SK董座崔泰源恐笑不出來

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓SK集團董事長崔泰源6月29日在首爾青瓦台總統府舉行的會議上宣布投資計畫。歐新社
南韓SK集團董事長崔泰源6月29日在首爾青瓦台總統府舉行的會議上宣布投資計畫。歐新社

全球記憶體晶片大廠SK海力士的億萬富豪掌門人崔泰源，與南韓前總統盧泰愚之女盧素英的「世紀離婚案」，將於24日進入高潮。上訴法院合議庭預定裁定雙方如何分配崔泰源的財產，目前爭執焦點是，是否應採用全球AI熱潮推升後的最新資產估值。

華爾街日報22日報導，崔泰源10年前在寫給一家南韓報紙的3頁信函中，承認愛上另一名女子，並與對方育有一名子女，宣布這段童話婚姻破裂。根據韓媒引述的法庭文件，崔泰源不認為兩人長達27年的婚姻還能挽救，並引用托爾斯泰（Leo Tolstoy）描寫三角戀悲劇的小說《安娜．卡列尼娜》（Anna Karenina）開場白：「幸福的家庭都是相似的；每個不幸的家庭各有各的不幸。」

崔泰源看來正享受人生中的美好時光，6月與輝達執行長黃仁勳在一家炸雞店暢飲威士忌，盡顯兩名億萬富豪站上全球AI投資熱潮巔峰的豪氣。崔泰源提出替全場顧客買單，人群則高喊「SK！SK！」與此同時，SK海力士也氣勢如虹，股價自2025年初以來上漲約10倍，帶動崔泰源的淨資產增加逾一倍，公司市值更在5月底突破1兆美元。

崔泰源10日在紐約那斯達克敲鐘，慶祝SK海力士赴美掛牌交易，這次掛牌為公司籌得逾260億美元。SK海力士近期更計畫在南韓投資逾2500億美元生產晶片，南韓總統李在明因此稱讚崔泰源及三星同業是「國家和人民的英雄」。

然而，崔泰源與盧素英的離婚官司，就像一齣涉及金錢、愛情、貪腐與背叛的真人版韓劇，令南韓民眾著迷，雙方的財產分配攻防如今也將迎來關鍵裁決。盧素英最初要求分得崔泰源一半資產，但2022年僅獲判約5000萬美元，只占崔泰源資產的一小部分。她提出上訴，稱這筆金額是「否定女性對家庭的付出」。

後續審理迄今仍未解決爭議，盧素英如今要求上訴法院採用最新資產估值，從崔泰源因全球AI熱潮而大幅增加的財產中判給她更高比例。崔泰源則主張，盧素英並未參與SK近期取得的成就，法官應以公司股價大漲前的較早估值作為分配依據。

未參與本案的南韓離婚律師表示，這項裁決可能使盧素英分得的財產增至最高10億美元。如此龐大的款項將削弱崔泰源對SK的持股控制，使他更容易受到維權投資人或其他外部壓力影響。崔泰源的法律團隊則認為，實際金額可能低得多。

南韓 SK海力士 離婚

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