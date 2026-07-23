彭博：KKR擬退出李長榮持股 李謀偉拚半導體材料擴張快過台積電

李長榮集團總裁李謀偉接受彭博訪問表示，私募股權基金 KKR 計劃逐步出售在李長榮集團的持股，這將為這家由家族控制的公司加速擴大半導體材料事業鋪路。

李長榮集團供應特殊化學品給台積電（2330）和英特爾（Intel）等科技公司。李謀偉未透露誰可能接手 KKR 持股。KKR 持股包括旗下李長榮化工（1704）和一家關係企業股權。

2019 年，KKR 斥資新台幣478億元，按當時匯率約 15.6 億美元，成為榮化最大股東。彭博引述知情人士報導，這項化工事業近日正尋求 8.74 億美元貸款，部分用於資本支出。

李謀偉說，隨著 KKR 逐步退出，加上榮化總經理劉文龍離職，使該公司能推動更積極的成長策略。他說，KKR 和劉文龍經營榮化時較為保守。

談到台積電上周宣布在美國加碼1,000 億美元支出，李謀偉說：「我推動擴張會比台積電稍快一點。」

2021年，李長榮宣布進軍美國，以2.8億美元在亞利桑那州投資設廠，據報導廠房預計2028年前後竣工，KKR也計劃退出這個事業。

李謀偉未透露未來投資的確切數目，但表示美國的投資規模將「遠超」原定計畫，因為可能涵蓋多項產品的生產設施。他說，與南韓和日本夥伴的投資洽談仍在進行中。

今年4月，李長榮宣布與日本頂尖化學材料企業JSR合資，在台灣成立台灣捷時雅先進製造股份有限公司。

李謀偉本身也是私募股權基金的長期投資人。他表示，他的家族辦公室在新加坡營運，約99%的投資組合配置於私募股權基金和創投，未來將繼續迴避私募信用和資料中心等資產，儘管這些投資近年頗受追捧。

「我們沒有投過任何一檔私募信用基金，」他說，「我們內部曾多次辯論，最終決定不碰。我有許多投資老將朋友一頭栽進私募信用，如今都大失所望。」

李謀偉表示，他大約十年前曾投資資料中心，但不會再繼續加碼。「坦白說，現在的風險已高於回報」，他說，「我要求每年20至30%的年報酬率，這並不容易，所以我在投資選擇上必須非常挑剔」。

這家家族企業集團由祖父李長榮1915年以木材業起家，他受訪時表示，企業每隔三、四十年就必須經歷重大轉型才能存活。他的長子、Palm Drive Capital共同創辦人李宗翰也陪同受訪。

李謀偉說：「你必須改變，別無他途。」