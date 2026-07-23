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美國FCC表決通過 禁售含華為、中興通訊硬體零件設備

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國聯邦通訊委員會（FCC）22日表決，禁止在美國銷售含有被認定構成國家安全風險的中國企業關鍵硬體的設備，名單包括華為及中興通訊。路透資料照
美國聯邦通訊委員會（FCC）22日表決，禁止在美國銷售含有被認定構成國家安全風險的中國企業關鍵硬體的設備，名單包括華為及中興通訊。路透資料照

美國聯邦通訊委員會（FCC）22日表決，禁止在美國銷售含有被認定構成國家安全風險的中國企業關鍵硬體的設備，名單包括華為中興通訊等。

路透報導，FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，該機構將「徹底堵塞零部件漏洞」。自2022年起，名單內企業（如華為）製造的設備已被禁止取得新的認證，但含有相關企業零部件的設備，仍可獲批進入美國市場；新規禁止任何含有相關企業製造、具邏輯運算功能硬體組件的設備。

FCC近幾個月來，亦已禁止新型外國無人機及路由器進口，並提出禁止美國電訊商與被視為有國安風險的中國電訊企業聯繫。

FCC也正在考慮，禁止有在美國境內的資料中心的中國電信企業，與其它公司互聯互通。這將實際上要求中國的電信公司停止營運這些美國資料中心。

中興通訊 華為 美國

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