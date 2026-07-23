不只雙峽告急！全球能源命脈爆三線危機 4分之1石油供應受威脅

全球能源供應同時遭遇三線危機。荷莫茲海峽、曼德海峽與黑海航運受阻，合計威脅全球約四分之一的石油供應，而主要經濟體的石油儲備正處於多年來最低水準，使情勢雪上加霜。

伊朗封鎖荷莫茲海峽後，沙烏地阿拉伯有更多原油改經紅海出口，但德黑蘭支持的葉門青年運動（胡塞）威脅封鎖曼德海峽，迫使油輪折返。這條航道在戰前占全球海運石油流量約12%。

與此同時，烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源設施與黑海船隻。處理俄國近三分之一石油出口的新羅西斯克港附近海域連日遇襲，導致輸送俄羅斯與哈薩克石油的輸油管線暫停運作。俄羅斯本月原油加工量降至20多年最低，柴油出口量僅剩去年同期約一半。

多重危機發生在能源市場脆弱時刻。美國原油庫存跌至雷根政府執政中期以來最低，經濟合作發展組織（OECD）成員國庫存，也降至1990年來最低。

成品油比原油更吃緊。中東原供應歐洲約五分之一柴油及半數航空燃油，但成品油缺乏荷莫茲海峽以外的替代路線，歐美裂解價差因此升至多年來最高。若船隻繞行好望角前往亞洲，航程將增加10至15天，亞洲煉油商的運輸成本也將進一步上升。