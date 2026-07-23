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亞馬遜再裁員！AGI部門也遭殃 但衝刺AI仍不手軟

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜裁減通用人工智慧（AGI）部門的部分職位，但仍持續大力投資AI。路透
亞馬遜裁減通用人工智慧（AGI）部門的部分職位，但仍持續大力投資AI。路透

亞馬遜周三證實，正裁減通用人工智慧（AGI）部門的部分職位，這是繼1月大規模裁員以來，一系列較小規模縮編中的最新一波調整。該公司強調，此舉是為了在快速變動的AI領域中集中資源、加快開發，大型AI模型仍是最重要的研發項目之一。

AGI被定義為能超越人類智慧、自主學習與運作的AI系統，是亞馬遜AI戰略的核心。

此次裁員人數未公開，但負責模型客製化、後續訓練、資料服務與資訊業務的部分員工，傳出受到影響。

與此同時，AGI團隊高層接連異動。前部門主管Rohit Prasad去年底離職，實驗室負責人David Luan也在今年2月離開。

在技術競逐上，OpenAI、Anthropic與Google等都是亞馬遜的強勁對手。去年12月，亞馬遜已將模型開發、晶片設計與量子運算整合至資深副總裁Peter DeSantis麾下。他上月坦言，亞馬遜模型在規模最大、要求最高的運算任務上，尚未達到最先進水準。

儘管持續精簡人力，亞馬遜對AI的投資力道不減反增。自去年10月至今，累計裁員逾3萬人，但今年資本支出預估高達2,000億美元，較去年增加逾五成，還計劃舉債數百億美元，衝刺AI基礎設施。

亞馬遜 Google 實驗室 裁員

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