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馬斯克透露 美光給特斯拉「相當可觀」的記憶體晶片配額

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
馬斯克正努力自行生產半導體，已啟動一項名為 Terafab、成功機會不高的計畫，目標是以前所未見的規模製造運算和記憶體晶片。路透
馬斯克正努力自行生產半導體，已啟動一項名為 Terafab、成功機會不高的計畫，目標是以前所未見的規模製造運算和記憶體晶片。路透

馬斯克表示，美光科技（Micron）近日給予特斯拉一筆「相當可觀」的記憶體晶片配額，協助滿足這家車廠對這個日益稀缺的資源。

馬斯克周三在特斯拉財報電話會議上說，在記憶體晶片難以取得、價格居高不下之際，美光以相當合理的條件供應特斯拉。

全球大舉建置人工智慧（AI）系統，帶動記憶體晶片需求。這類晶片協助電腦儲存和管理資料。這波熱潮已造成更廣泛短缺，並波及其他產業，推高價格，也加重製造壓力。

從較長期來看，馬斯克正努力自行生產半導體，已啟動一項名為 Terafab、成功機會不高的計畫，目標是以前所未見的規模製造運算和記憶體晶片。這項計畫由特斯拉和SpaceX 共同推動，馬斯克身兼這兩家公司執行長。

就目前而言，特斯拉需要美光，也沒有一些其他客戶那樣的採購實力。彭博彙整資料顯示，特斯拉和 SpaceX 都不在美光前十大客戶名單中。美光是美國最大記憶體晶片製造商。

特斯拉 美光 馬斯克

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