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與自家客戶唱反調？黃仁勳：沒理由怕中國開源模型 美封殺反傷自己

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
輝達執行長黃仁勳16日在日本東京出席人工智慧生態系統招待會後發表談話。路透
輝達執行長黃仁勳16日在日本東京出席人工智慧生態系統招待會後發表談話。路透

輝達執行長黃仁勳21日接受Axios獨家專訪時表示，中國的開源AI模型「非常出色，優秀的開源模型就應該被使用」。他認為，美國沒理由害怕中國的開源AI模型，真正該擔心的是日益擴大的封殺行動。

黃仁勳當時在德州沃斯堡出席緯創先進製造工廠的新階段啟用活動。他在受訪時表示，美國企業「絕對」應該獲准使用中國模型。這項主張直接挑戰川普政府官員，以及遊說華府封殺這些模型的美國AI實驗室，包括輝達自己的客戶OpenAI和Anthropic。

OpenAI和Anthropic指控中國競爭對手從自家模型汲取能力，並警告北京掀起的開源浪潮威脅美國在AI領域的領先地位。黃仁勳則不認為兩家公司需要害怕開放模型，主張這類模型能讓更多人初次接觸AI，進而擴大市場，許多使用者仍會為封閉式服務的便利性、可靠性和更強效能付費。

他說：「中國不可能把美國企業擠出市場，絕對不可能。」

北京的月之暗面（Moonshot AI）發布Kimi K3，引發自DeepSeek於2025年1月震撼金融市場以來最強烈的一波AI恐慌。Kimi K3兼具接近前沿水準的效能、大幅降低的價格和開放權重，促使輝達及其他晶片股遭到拋售，也重新引發外界憂慮，認為價格更低、更有效率的模型可能動搖業界大舉建設AI基礎設施的必要性。

不過，黃仁勳表示，華爾街和華府完全看錯Kimi帶來的影響。市場先前就誤解DeepSeek的影響，「這次又誤解了Kimi的影響」。他的論點很簡單，價格更低的開放模型將讓更多人和企業使用AI，從而提高市場對輝達晶片、資料中心和運算能力的需求，因此免費AI應該對硬體、晶片與資料中心都有利。

黃仁勳也認為，以國家安全為由限制開放模型，可能讓美國更加脆弱。他否定下載中國模型會替北京留下「後門」的「錯誤觀念」，主張企業可以自行調整這些模型，並在安全的「沙盒」內管控存取權限；開放模型也會讓AI更加安全，因為外部研究人員可以檢查模型、揭露弱點並建立防禦措施。

他說：「如果一切最後都集中在單一模型上，形成單一攻擊點和單一故障來源，我認為世界將變得脆弱得多。」

黃仁勳也將同樣邏輯套用於美國模型，呼籲Anthropic讓「所有人」都能使用目前受到限制的網路安全模型Claude Mythos，並主張企業應透過測試和迅速修正強化這類強大模型，而不是從一開始就限制使用。

他說：「Mythos應該以服務形式提供。別忘了，即使Mythos未對外提供，開放模型無論如何都已經存在。所以我認為，應該讓Anthropic放手去做，限制Anthropic不符合美國利益。」

川普部分顧問已將中國在AI競賽的進展視為對美國主導地位的最高等級威脅，但黃仁勳的觀點截然不同。他否定這是一場「設有終點的競賽」的說法：「我們將永遠使用AI。美國會長久存在，中國也會長久存在。」

美國財政部長貝森特稍早接受福斯財經網訪問時指出，川普政府正調查中國AI模型是否竊取美國智慧財產權，並考慮祭出制裁。但黃仁勳認為，「蒸餾、向AI學習、向其他知識來源學習，都是智慧的根本」。企業若違反隱私規定或合約，仍應承擔後果，但應針對不當行為究責，而不是針對模型。

黃仁勳 緯創 輝達

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