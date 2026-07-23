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德儀財測優於預期難滿足投資人 盤後股價反跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
德儀是財報季頭一家提出展望的美國主要半導體製造商，有助投資人校準預期。路透
德儀是財報季頭一家提出展望的美國主要半導體製造商，有助投資人校準預期。路透

德州儀器（Texas Instruments）第3季業績展望優於分析師所料，可見這家全球最大類比與嵌入式處理晶片製造商受惠於 AI 支出，汽車和工廠設備晶片需求復甦也支撐業績。不過，由於德儀今年股價已大漲70%，投資人期待偏高，財測未能激起更多買氣，盤後股價反而下跌約 4%。

德儀周三發布新聞稿說，第3季營收將達 56.5 億至 61.5 億美元。彭博彙整資料顯示，分析師平均預估為 56.2 億美元。德儀預測，本季每股獲利將為 2.23 至 2.57 美元，高於分析師平均預估的 2.15 美元。

德儀第2季營收增加 23%，至 54.6 億美元，高於分析師平均預估的 52.4 億美元；每股獲利為 2.14 美元。

德儀執行長伊蘭（Haviv Ilan）在新聞稿中表示，營收成長來自「以工業、資料中心和汽車為主的廣泛成長」。

德儀是財報季頭一家提出展望的美國主要半導體製造商，有助投資人校準預期。德儀擁有業界最廣泛的產品線和客戶名單，並已在 AI 資料中心取得明顯進展。德州儀器晶片支援輝達（NVIDIA）等公司高階零組件，在資料中心設備中扮演重要角色。

德儀表示，汽車事業已成為亮點。先前消化未用庫存晶片的車用客戶，如今已恢復採購零組件。

在多年大舉投資新廠後，德儀回到相對較低的支出水準。德儀表示，這波現代化投資有助降低製造成本、改善獲利能力，也使德儀比外包生產的競爭對手更具彈性。隨著投資逐步告一段落，德儀承諾把更多創造的現金回饋給投資人，延續長期以來的做法。

財務長利薩爾迪（Rafael Lizardi）表示，德儀將維持 2026 年資本支出 20 億至 30 億美元計畫，低於過去三年平均每年 48 億美元。

他說，若需求從目前水準進一步增加，且整體營收仍未回到先前高峰，德儀具備獨特優勢，能滿足這些訂單。不同於以往，德儀如今有可快速添購設備的廠房空間。

利薩爾迪說：「這和以前完全不同。我們能支應任何可預見的需求。」

類比晶片和嵌入式處理器可把現實世界輸入轉換為電子訊號，廣泛用於各種裝置，通常是任何有開關的設備。德州儀器大部分營收來自工業機械和汽車零組件，但這項技術也是資料中心設備的一部分，這些晶片會執行高階處理器供電調節等關鍵功能。

德儀 營收 彭博

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