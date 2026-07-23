特斯拉Q2獲利遠遜預期…自由現金流量轉負 盤後大跌4.2%

特斯拉（Tesla）第2季汽車銷售強勁，營收也大幅成長，但獲利不如華爾街預期，自由現金流量兩年多來首度轉為負值。這對正把未來押在機器人、自動駕駛和 AI 的特斯拉而言，是一項警訊：投資人樂見成長題材，但如今更在意龐大支出何時能轉化為實際回報。

特斯拉周三發布財報說，第2季調整後每股獲利為 33 美分，遠低於彭博彙整分析師平均預估的 51 美分。第2季自由現金流量為負 10.9 億美元，為兩年多來首見，淨利也下滑 5%。財報公布後，特斯拉股價在紐約盤後一度下跌 4.2%。截至周三收盤，特斯拉今年來已下跌 17%。

特斯拉第2季營收增至 280 億美元，較去年同期增加 26%。核心汽車事業營收年增 23%；這事業近來面臨美國需求下滑，中國大陸競爭也加劇。

特斯拉著眼於由 AI 和機器人帶動的未來，第2季資本支出增至 58 億美元。執行長馬斯克在電話會議上告訴投資人：「今年是資本支出龐大的一年，但我有信心，我們投資的所有東西都會帶來驚人回報。」

財務長塔尼亞（Vaibhav Taneja）重申，特斯拉今年支出將超過 250 億美元。他說，未來幾年支出還會持續增加，因為特斯拉計劃在六座工廠提高汽車、電池和機器人生產。

不過，按特斯拉第2季資本支出推算，全年資本支出約為 170 億美元，遠低於公司目標。這也使特斯拉陷入兩難：一方面必須擴大投資，才可能達成先前向投資人承諾的雄心目標；另一方面，支出增加已經壓低現金流量。

富蘭克林坦伯頓 AI 和數位資產解決方案主管高克曼（Max Gokhman）說：「特斯拉是少數應該在 AI 上花更多錢的公司。既然它的未來這麼仰賴 AI 導入各項業務，支出反而較少，令人不解。」

特斯拉能源事業第2季營收為 30 億美元，較去年同期增加 13%。這項事業務來自工業和住宅儲能電池銷售。自動輔助駕駛軟體 Full Self-Driving（Supervised）租用用戶也增至 150 萬，較前季增加 15.6%，較去年同期增加 56%。特斯拉向車主收取月租費 99 美元。

特斯拉表示，今年計劃投入最多 260 億美元，用於工廠重新設計和擴建，推動事業重心從主要銷售電動車，轉向自動駕駛車和機器人，但這兩項產品目前都尚未上市銷售。

特斯拉本月已表示，第2季全球電動車銷量為480,126輛，較去年同期增加 24.9%。這波成長大多來自歐洲和中國大陸；歐洲燃料價格因伊朗戰爭而飆升。不過，產業數據業者 Motor Intelligence 資料顯示，特斯拉第2季美國銷量較去年同期下滑約 20%。

特斯拉最大資本支出項目之一，是計劃中的晶片製造設施 Terafab。這座設施由特斯拉和馬斯克旗下火箭公司 SpaceX 及英特爾合作開發。投資人和分析師一直猜測，馬斯克可能試圖把 SpaceX 和特斯拉合併成一家以人工智慧為核心的公司。

馬斯克說：「重疊之處愈來愈多，尤其是 Terafab。不過，很顯然，我們不能在財報電話會議上談合併公司之類的事情。這必須依適當程序進行。」