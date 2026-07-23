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Alphabet再度上調資本支出 自由現金流首度轉負…盤後股價挫5%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Google母公司Alphabet周三再度上調今年資本支出預估，上看2,050億美元，較三個月前公布的上限增加150億美元。路透
Google母公司Alphabet周三再度上調今年資本支出預估，上看2,050億美元，較三個月前公布的上限增加150億美元。路透

Google母公司Alphabet周三公布財報，上季營收超越市場預期，雲端業務成長更創歷來最佳，但公司再度上調今年資本支出預估至1,950億至2,050億美元，較三個月前公布的上限增加150億美元。AI投資首次使公司單季自由現金流轉負，引發投資人擔心AI軍備競賽恐侵蝕獲利，盤後股價一度下挫近5%。

在截至6月底的第2季，Alphabet資本支出達449億美元，年增逾一倍，主要用於資料中心、AI晶片與其他技術基礎設施。財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）表示，過去三年雖已大幅增加運算容量，卻仍供不應求；部分設備交付速度快於預期，也是提高支出預估的原因。

龐大投資使Alphabet第2季自由現金流轉為負59億美元，為2004年上市以來首見負值。阿胥肯納吉坦言，自由現金流將持續面臨壓力，但這些支出有助於公司把握AI商機並創造報酬。

Investing.com資深分析師Thomas Monteiro表示，只要營收持續加速，投資人仍會容忍高額支出，但資金成本已重新成為現實，Alphabet每一季可承受的犯錯空間都在縮小。

Alphabet今年已兩度提高資本支出預估。該公司4月才將全年支出調高至1,800億至1,900億美元，如今再調高，超過2025年的兩倍。為支應AI建設，Alphabet已舉債近1,000億美元，並於6月宣布透過出售股票籌資約850億美元，與多年來持續買回自家股票的做法形成鮮明對比。

Google、Meta、微軟及亞馬遜今年資本支出合計估逾7,250億美元。Alphabet上修之舉可能預示，微軟與亞馬遜下周公布財報也將跟進調高投資預估。

不過，AI支出已帶動雲端業務加速成長。Google Cloud上季營收年增82%至248億美元，遠優於市場預期的成長64%至約225億美元。雲端業務積壓訂單由前季約4,600億美元增至5,140億美元。該公司並首次認列自研TPU晶片的直接銷售收入，但相關協議的絕大多數營收要到明年才會入帳

Google廣告營收年增約14%至816億美元，優於預期，其中核心搜尋廣告營收年增17%至633億美元，則略遜於市場預期。整體營收年增約24%至1,198億美元，高於分析師預估的1,169億美元。

另外，Alphabet上季淨利因股票投資的公允價值收益而增至1,121億美元，每股盈餘達9.11美元，但其中每股6.26美元來自投資收益。排除相關因素後，調整後每股盈餘為2.85美元，略低於市場預估的2.89美元。

營收 Alphabet Google

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