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美國新關稅衝擊巴西 政府祭出「巴西主權」計畫因應

中央社／ 聖保羅22日專電

美國總統川普政府今天起對部分巴西出口產品加徵25%關稅，理由包括「不公平貿易行為」與「環境標準差異」。巴西政府立即宣布「巴西主權3」計畫，釋出巴西幣185億元（約新台幣1183億元）信貸支持受影響企業。

美國對部分巴西出口產品加徵25%關稅，被視為川普第2任期重建保護主義策略的一環，巴西為首個遭到新一輪制裁的國家。

CNN巴西新聞網等媒體報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）指出，巴西的數位支付系統Pix削弱美國信用卡公司在當地的競爭力，加上亞馬遜森林的持續砍伐使巴西農業成本低於美國，構成「不公平優勢」。他強調，關稅是為了「確保美國勞工與企業能在公平條件下競爭」。

受影響的巴西出口品包括乙醇、農機、紡織品與電機設備；咖啡、柳橙汁與牛肉則列入豁免清單。分析認為，雖然措施具政治意味，但約2/3的巴西出口仍不在課稅範圍，顯示美國保護主義的侷限。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天在巴西利亞宣布「巴西主權3」計畫，釋出巴西幣185億元（約合新台幣1183億元）信貸支持受影響企業。他強調「危機也能帶來契機」，並以疫情後公共醫療體系的強化為例，表示巴西產業將在挑戰中找到新出路。

副總統奧克明（Geraldo Alckmin）則表示，巴西不會立即採取報復性措施，將在「適當時機」考慮運用經濟互等法規。他強調外交談判仍是首要途徑，以避免對巴西經濟造成更大衝擊。

巴西經濟部長羅沙（Márcio Elias Rosa）指出，美方關稅「更像是政治制裁而非市場調節」，並呼籲巴西加速市場多元化，減少對美國的依賴。中國已取代美國成為巴西最大貿易夥伴，顯示雙邊經貿關係正面臨結構性轉變。

報導引述專家分析，美國選擇巴西作為首個新關稅對象，除因政治立場分歧，也因巴西在全球供應鏈中相對「低風險」，即使爆發貿易摩擦，對美國經濟的影響有限。此舉也被視為川普在中美競爭背景下，試圖重新拉攏巴西進入美國經貿軌道。

巴西政府則認為，美方決定「政治意涵大於經濟理由」，並重申將持續透過外交管道爭取談判。隨著美國期中選舉與巴西大選逼近，這場跨洲貿易爭端勢必成為雙邊關係的重大考驗。

巴西 關稅 美國

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