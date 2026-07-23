胡塞組織攻擊沙烏地油輪 中東戰線延燒紅海推升國際油價

伊朗支持的葉門胡塞組織表示，已在紅海鎖定兩艘沙烏地油輪發動攻擊，使中東衝突愈演愈烈，供應中斷威脅加劇，國際油價隨之急漲。

西德州中級原油（WTI）周四早盤一度大漲近 2%，站上每桶 88 美元，布蘭特原油在結算後交易中漲破每桶 95 美元。胡塞組織說，因兩艘油輪違反紅海封鎖令，已用飛彈和無人機攻擊這兩艘船，並指稱油輪分別為 Encelia 和 Layla。

胡塞武裝發布聲明前數分鐘，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，一艘船在沙烏地紅海沿岸 Al Shuqaiq 西南方遭投射物擊中，船上起火。UKMTO 未透露船名。

紅海首次出現油輪遇襲，為中東衝突開闢新戰線。近期暴力升高後，荷莫茲海峽交通已受阻；近日伊朗也在這條攸關波斯灣出口的狹窄水道攻擊船隻。

美國中央司令部表示，美軍已連續 12 天空襲伊朗，進一步削弱伊朗威脅荷莫茲商業航運的能力。伊朗則攻擊科威特，科威特已成為伊朗報復行動的主要目標。

美國和伊朗都淡化和平談判可能性，使敵對行動延長、油市供應趨緊的風險升高。美國總統川普威脅轟炸橋梁和發電廠，也重申將攻擊疑似伊朗核子設施的 Pickaxe Mountain。

胡塞武裝本周已揚言封鎖紅海沙烏地航運。紅海已成為沙烏地繞過荷莫茲海峽的重要替代出口路線，沙國近來愈來愈仰賴這條水道；局勢升高恐干擾每日數百萬桶流向全球客戶的原油。

9 月交割 WTI 新加坡時間上午 6 時 38 分上漲 1.6%，報每桶 88.19 美元，稍早一度上漲 1.8%。9 月交割布蘭特原油周三上漲 3.4%，收每桶 94.07 美元。