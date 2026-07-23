台積電ADR跌0.8% 較台北交易溢價縮為13.8%

台積電ADR周三下跌0.8%，收在421.21美元，較台北交易溢價縮為13.8%。

美國股市周三變化不大，投資人等待大型科技股財報，評估 AI 投資熱潮能否轉化為實際成長；油價續漲並升高通膨疑慮，也使市場氣氛偏於謹慎。

道瓊工業指數下跌 6.06 點，跌幅 0.01%，收 52,218.58 點；標普 500 指數下跌 10.24 點，跌幅 0.1%，收 7,498.96 點；那斯達克綜合指數下跌 146.30 點，跌幅 0.6%，收 25,690.90 點。那斯達克 100 指數下跌 0.5%，盤中一度跌 0.8%。

費城半導體指數收漲 0.4%，從早盤跌勢中反彈，連續三個交易日上漲。輝達（NVIDIA）上漲 2.3%，收復早前失土；超微（AMD）上漲 1.5%，有報導稱 AMD 將向 Anthropic 投資高達 50 億美元。

台灣加權股價指數周三上漲592.91點，收在44,825.78點。台積電（2330）跌0.4%收在2,400元。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM US 2,731.72 -0.80 2,400.00 13.82

日月光投控 ASX US 656.48 +1.20 656.00 0.07

聯電 UMC US 138.07 +0.47 139.00 -0.67

中華電 CHT US 138.85 -0.46 138.50 0.25