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AI財報考驗盤後登場 Alphabet拖累那斯達克期指盤後再挫 油價續漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人認為，市場對 AI 的樂觀情緒依然存在，但管理層如今必須拿出真憑實據。未來的業績電話會議將愈來愈關注投入資本回報率，而不是 AI 雄心。法新社
投資人認為，市場對 AI 的樂觀情緒依然存在，但管理層如今必須拿出真憑實據。未來的業績電話會議將愈來愈關注投入資本回報率，而不是 AI 雄心。法新社

美國股市周三變化不大，投資人等待大型科技股財報，評估 AI 投資熱潮能否轉化為實際成長；油價續漲並升高通膨疑慮，也使市場氣氛偏於謹慎。

道瓊工業指數下跌 6.06 點，跌幅 0.01%，收 52,218.58 點；標普 500 指數下跌 10.24 點，跌幅 0.1%，收 7,498.96 點；那斯達克綜合指數下跌 146.30 點，跌幅 0.6%，收 25,690.90 點。那斯達克 100 指數下跌 0.5%，盤中一度跌 0.8%。

標普 500 指數過去五個交易日中四度收跌，周三大部分時間在平盤附近狹幅震盪。美股科技七巨頭指數下跌約 1%，Meta Platforms 和微軟領跌。Alphabet 收跌 1.5%，特斯拉收跌 1.3%，兩家公司盤後公布財報後，股價進一步承壓。

費城半導體指數收漲 0.4%，從早盤跌勢中反彈，連續三個交易日上漲。輝達（NVIDIA）上漲 2.3%，收復早前失土；超微（AMD）上漲 1.5%，有報導稱 AMD 將向 Anthropic 投資高達 50 億美元。台積電ADR跌0.8%。

嘉信理財宏觀研究與策略主管高登（Kevin Gordon）說，投資人挑選 AI 標的不再照單全收、也更有目標，當天軟體股和晶片股表現形成鮮明對比。

伺服器製造商美超微電腦（Super Micro Computer）大漲 19.8%，為標普 500 指數表現最佳成分股。這家 AI 伺服器製造商公布初步業績，並表示本季獲得逾 600 億美元新訂單。同業戴爾科技上漲 9.3%，慧與科技（HPE）上漲 3%。

Siebert Financial 投資長馬雷克（Mark Malek）說：「市場對 AI 的樂觀情緒依然存在，但管理層如今必須拿出真憑實據。未來的業績電話會議將愈來愈關注投入資本回報率，而不是 AI 雄心。」

收盤後，Alphabet 盤後一度下跌近 5%，雲端營收優於預期該公司，且繼續上修全年資本支出預測。特斯拉財報不如預期，且第2季自由現金流轉為負值，為兩年多來首見，盤後跌幅擴大。IBM 也下修全年營收展望。美股期指周四亞洲早盤走低，標普 500 期指跌 0.2%，那斯達克 100 期指跌 0.4%。

油價續漲成為市場另一個焦點。布蘭特原油漲破每桶 94 美元，較 7 月初低點高出逾 20 美元。全球三大能源咽喉要道同時受干擾：荷莫茲海峽通行量仍不到戰前一成；葉門胡塞武裝揚言封鎖沙烏地港口後，駛往紅海曼德海峽的油輪折返；烏克蘭無人機攻擊也干擾輸送俄羅斯和哈薩克原油至黑海的管線裝載。

能源股是標普 500 指數中表現較佳類股之一，上漲 1.2%。美國總統川普周三誓言，伊朗每在荷莫茲海峽向船隻開火一次，美國就將摧毀伊朗一座橋梁或一座發電廠。高登說，撇開超大市值 AI 交易不談，油市動向也正在左右市場，高油價加劇通膨疑慮。

美債殖利率走高，10 年期美債殖利率上升 0.029 個百分點至 4.657%，為今年第二高水準，因油價上漲推升通膨疑慮。2 年期殖利率上升 4 個基點。交易員目前預估，聯準會（Fed）下周升息機率約 25%，高於本周初約 16%；年底前升息兩次的機率約 50%。美元指數小跌 0.05%，歐元報 1.14 美元，黃金上漲 1.9%，報每英兩 4,146.90 美元。

企業消息方面，AT&T 上漲 3.5%，因營收增加且新增客戶數優於預期。菲利普莫里斯國際上漲 3.3%，因香菸需求強勁帶動季度業績優於預期。GE Vernova 大跌 8.7%，雖然上調全年展望，並表示總訂單積壓達 1,760 億美元，但第2季每股盈餘不如分析師預估。

投資人接下來將關注英特爾、美國航空、Comcast 和洛克希德馬丁周四財報，歐洲央行也將於周四公布利率決策。美國運通和 Verizon 將於周五公布業績。

Alphabet 那斯達克 油價

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