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美股標普、那指收跌 能源股逆勢上揚
美股標普500指數今天收跌，此前才創下數週來最佳單日表現。由於部分大型科技股走跌，抵銷能源等其他類股漲幅。能源股則因美伊戰爭升溫推動油價上揚而走高。
道瓊工業指數微跌6.06點或0.01%，收52218.58點。
標普500指數下跌10.24點或0.14%，收7498.96點。
以科技股為主的那斯達克指數下挫146.31點或0.57%，收25690.90點。
費城半導體指數上漲54.50點或0.44%，收12410.66點。
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