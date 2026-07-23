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美股標普、那指收跌 能源股逆勢上揚

中央社／ 紐約22日綜合外電報導
美股示意圖。 路透社
美股示意圖。 路透社

美股標普500指數今天收跌，此前才創下數週來最佳單日表現。由於部分大型科技股走跌，抵銷能源等其他類股漲幅。能源股則因美伊戰爭升溫推動油價上揚而走高。

道瓊工業指數微跌6.06點或0.01%，收52218.58點。

標普500指數下跌10.24點或0.14%，收7498.96點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫146.31點或0.57%，收25690.90點。

費城半導體指數上漲54.50點或0.44%，收12410.66點。

美股 能源 指數

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