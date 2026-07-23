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美控中國月之暗面竊取AI技術 並違規使用輝達晶片

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

白宮高階科技官員克拉齊奧斯今天表示，中國新創公司月之暗面竊取Anthropic最先進大型語言模型Fable的技術，以協助開發其最新的K3模型，並且已取得先進的輝達AI晶片

路透社報導，克拉齊奧斯（Michael Kratsios）在社群平台X發文表示：「我們掌握的資訊顯示，月之暗面（Moonshot AI）為了開發K3模型，透過蒸餾Anthropic的Fable取得技術。大規模、祕密進行的工業級蒸餾，意圖竊取美國專有技術並削弱美國研究，令人無法接受。」

他也表示，月之暗面已取得搭載強大輝達（Nvidia）GB300 AI晶片的伺服器，並已在泰國使用，「極可能是用來訓練旗下AI模型。」

一名川普政府高階官員曾於2月表示，中國AI新創公司DeepSeek的最新AI模型，是利用輝達最先進的AI晶片進行訓練，這可能已違反美國出口管制規定。

月之暗面和中國駐美大使館均未立即回應置評請求。

根據路透社取得的外交電文，美國國務院4月下令全球駐外機構加強宣傳，要求各界密切留意月之暗面等多家中國企業試圖竊取美國AI實驗室智慧財產權的行為。

所謂蒸餾（Distillation）是指利用較大型、成本較高的AI模型所產生的輸出結果，來訓練較小型AI模型的過程，目的在於降低訓練強大新AI工具的成本。

路透社2月報導，OpenAI曾警告美國國會議員，DeepSeek正鎖定這家ChatGPT開發商及美國頂尖AI企業，試圖複製模型並用於自身訓練。

美國國務院4月外交電文指出：「透過暗中且未經授權的蒸餾行動所開發出的AI模型，雖然能讓外國業者以極低的花費，打造出在特定基準測試看似不相上下的產品，但根本無法完全複製原系統的完整效能。」

晶片 輝達 Nvidia

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