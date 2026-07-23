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超微將投資Anthropic多達50億美元 挑戰輝達AI霸權

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國晶片大廠超微（AMD）今天表示，將對人工智慧新創公司Anthropic投資多達50億美元，雙方達成合作協議，內容涵蓋一筆處理器大訂單。

法新社報導，這項協議顯示超微的野心，企圖在高效能人工智慧（AI）晶片市場中，挑戰AI晶片大廠輝達（NVIDIA）的地位。

基於上述協議，Anthropic將向超微購買多達2GW（Gigawatt，百萬瓩）的最新一代Instinct MI450晶片。

Anthropic也將採用超微的Helios機櫃級解決方案，這是超微為在AI基礎建設領域與輝達競爭而開發的另一套系統。

超微執行長蘇姿丰表示：「這項合作將Anthropic在前沿AI領域的領先地位，以及超微在高效能運算的完整實力整合在一起。」

蘇姿丰指出，雙方都希望加速AI的大規模普及。（編譯：陳正健）1150723

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超微 輝達 晶片

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