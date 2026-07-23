貝森特控陸竊AI模型 將調查制裁

美國財政部長貝森特廿一日表示，川普政府將調查中國人工智慧（ＡＩ）模型是否是自美國模型「蒸餾」而來，重申美國政府不支持智慧財產權竊盜。

ＣＮＢＣ報導，中國的開放權重ＡＩ模型迅速崛起，追趕OpenAI與Anthropic等美國公司的先驅產品，引發科技業高層與政府官員擔憂，美國恐難維持ＡＩ競賽中的領先地位。

開放權重是指最終訓練完成的參數公開供外界下載，但底層程式碼與訓練資料仍不對外公開。

中國新創公司「月之暗面」本月稍早推出Kimi K3模型，在部分產業基準測試中表現超越上述美國公司。

貝森特廿一日接受福斯財經新聞訪問時說：「如果我們發現，尤其是海外模型竊取我們優秀企業的成果，我們有能力基於這種竊盜行為制裁他們。」

貝森特說，這種竊取行為的專業術語稱為「蒸餾」，是一種ＡＩ訓練方法，即利用既有、能力更強模型的輸出，來建構一個規模較小、能力較差的新模型。

Anthropic上月致函參院銀行委員會，指控中國科技公司阿里巴巴對其發動「迄今已知、規模最大的蒸餾攻擊」。

路透報導，美國與中國計畫九月就ＡＩ議題舉行會談，貝森特將代表美方出席。

貝森特說：「我們在許多中國模型上發現美國大型語言模型的浮水印，這是無法接受的，我們將在未來幾天或數周內對此展開調查。」

不過，Anthropic與OpenAI近年也曾面臨竊取指控。

Anthropic去年九月同意支付十五億美元與一群作家達成集體訴訟和解，原告作家指控該公司非法從盜版資料庫下載書籍；此外，紐約時報則於二○二三年控告OpenAI與微軟，指控兩家公司使用其智慧財產權訓練模型，侵犯著作權。