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美智庫： 川普盼習近平訪美 美中11月前達農業協議

聯合報／ 國際中心／綜合報導
川習今年至少還有三次會面機會。圖為兩人今年五月在北京會晤。 路透
川習今年至少還有三次會面機會。圖為兩人今年五月在北京會晤。 路透

華爾街日報廿一日報導，美國總統川普欲促成中國大陸國家主席習近平九月訪美，北京正藉此作談判籌碼向華府施壓，要求美方持續延後對台軍售。美國智庫研究員孫韻認為，川習十一月和十二月還有會晤機會，中方正試圖今年全面卡住美國對台軍售。

報導指出，川普希望習近平按照原定計畫訪美，時間可能安排在九月底聯合國大會前後，並在十一月美國期中選舉前達成一項受到高度矚目的農業協議，向農業州基本盤展示政績。

另外，習近平的核心考量是爭取時間。中國第二季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增百分之四點三，創三年半新低。北京試圖處理越來越難掩飾的國內經濟放緩問題，不希望再看見美中關係破裂。

美中有各自考量；報導指出，北京正把川普希望促成習近平九月訪美的意願當作談判籌碼向華府施壓，要求美方持續延後對台軍售，而且兩位領導人接下來還有會晤機會。

中國十一月將在深圳主辦亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會；川普則將於十二月在邁阿密多羅的高球俱樂部主辦Ｇ20峰會。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻表示，鑑於十一月和十二月將有兩場多邊國際會議，中方實際上正試圖讓美國對台軍售在今年內無法推進。

除台灣議題，習近平希望爭取時間縮小中國與美國在人工智慧實力的差距。

美中關係近期看似多有摩擦，川普在全國演說指控中國在美國二○二○年大選期間，發動據信是「史上最大規模的選舉資料外洩」行動；另外宣布收緊簽證規定，中國記者停留縮短至九十天。中國則在六月拘留美籍緬甸研究員敏辛，稱其涉嫌從事間諜活動。

報導指出，美中一面交鋒，一面持續推進高層外交，這種將摩擦與合作分開處理的局面還能維持多久有待觀察。

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