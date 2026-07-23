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美貿易代表：最快7月23日公布課徵10%或12.5%關稅
美國貿易代表葛里爾今天在國會聽證會指出，最快在明天（美東時間23日）公布對60個貿易夥伴進行301強迫勞動調查的回應行動，包括額外課徵10%與12.5%關稅。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）22日在聯邦參議院財政委員會「總統2026貿易政策議題」聽證會書面聲明中，提出上述建議。
葛里爾聲明寫道，貿易代表署已對美國排名前60的貿易夥伴，就欠缺強迫勞動法令，及未有效執行強迫勞動商品進口禁令進行調查。辦公室6月2日公布調查相關報告，發現這些國家沒有法規也未有效執行禁令，這是不合理的，對美國商務造成負荷。
葛里爾建議採取相應行動，以鼓勵美國貿易夥伴在打擊殘酷對待受迫勞工有更多作為，包括額外課徵10%與12.5%關稅，稅率將依各國處理強迫勞工議題的強度來決定。
聲明指出，調查期間，貿易代表署收到超過1600項回應建議，就調查進行第2輪公聽會期間，有107名證人提供證詞。
貿易代表署最快在明天（美東時間7月23日）公布，對60個貿易夥伴未能處理境內國際貿易強迫勞動商品進行的301調查，美方最後的回應行動。
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