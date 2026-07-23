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AI衝擊 搜尋流量崩 媒體不滿Google

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
示威者本月十一日在美國舊金山參加「停止人工智慧競賽」遊行，抗議者沿途在 OpenAI、Anthropic及Google辦公室外停留示威。法新社
示威者本月十一日在美國舊金山參加「停止人工智慧競賽」遊行，抗議者沿途在 OpenAI、Anthropic及Google辦公室外停留示威。法新社

全球內容平台和新聞媒體正重新評估與Google的關係，原因是人工智慧（ＡＩ）搜尋摘要，已大幅改變使用者取得資訊的方式，進而侵蝕傳統搜尋導流和廣告收益。

華爾街日報引述知情人士報導，Reddit已討論是否切斷Google為ＡＩ用途存取其內容。雙方二○二四年曾達成每年六千萬美元協議，允許Google使用其資料訓練ＡＩ模型。但隨著ＡＩ直接生成答案，使用者點進外部網站的次數減少，Reddit高層正評估繼續提供內容是否仍有好處，正洽談是否續約。

媒體業不滿情緒正逐漸發酵。從今日美國報（USA Today）、Politico、經濟學人（Economist）到路透，都在評估未來如何與Google合作，甚至是否繼續合作。雲端服務與網路安全公司Cloudflare的數據顯示，機器人流量如今已占網路流量逾半。內容業者過去允許Google爬蟲抓取內容，但如今USA Today考慮封鎖Google爬蟲，這表示自家內容將不會出現在Google AI的摘要。

搜尋數據分析平台Semrush的資料顯示，去年六月至今年六月，USA Today的美國用戶自然搜尋流量幾乎腰斬；Politico同期下滑百分之廿三，ＣＮＮ約降百分之廿五，Business Insider更跌逾百分之八十五。

在此同時，好萊塢對ＡＩ從過去的保守觀望，轉變成積極參與。轉捩點出現在今年三月初：Netflix豪擲五點八七億美元，收購二○二二年由演員班艾佛列克共同創立的廿人小型新創公司、專為影視製作設計的ＡＩ平台InterPositive。

Netflix共同執行長薩蘭多斯日前在公司財報會說，生成式ＡＩ（GenAI）已經應用在約三百部Netflix影集與電影，主要用於後期製作，藉由這項技術「完成極為複雜的鏡頭與場景」。

六月初，獅門影業（Lionsgate）也入股ＡＩ生成影片領域的領頭羊之一Runway，幾天後，Google投資獨立片廠A24。

Google Reddit 華爾街日報 AI 人工智慧

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