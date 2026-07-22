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美伊戰況愈演愈烈 油價這波會漲到什麼地步？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
伊朗戰爭持續升溫，刺激油價漲上六周來高點。路透
伊朗戰爭持續升溫，刺激油價漲上六周來高點。路透

伊朗戰爭持續升溫，刺激油價漲上六周來高點，作為全球基準的布蘭特原油22日漲破每桶95美元價位，專家預料短線油價可望漲上100美元，若戰況進一步惡化恐衝上125美元。

布蘭特原油9月期貨價格22日盤中漲幅逾4%，報每桶95.1美元，正邁向6月4日來最高收盤價位。布蘭特油價已一連四個交易日上漲，FactSet資料顯示，可能寫下4月來最大的四日漲幅紀錄。

美伊衝突升高使荷莫茲海峽再度陷入實質封閉，加上伊朗支持的葉門民兵胡塞組織本周攔阻沙烏地阿拉伯經由紅海運油，可能進一步切斷中東石油對外供應，也加深石油供應短缺顧慮。

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯（Robin J. Brooks）表示，布蘭特原油即使已漲到每桶95美元，「仍然嫌低，因為衝突再度升溫已經發生」。

布魯克斯預估，布蘭特近期目標價是每桶100美元；但若美伊戰況愈演愈烈，導致荷莫茲海峽全面封閉且伊朗港口也遭美軍封鎖，油價可能衝上每桶125美元左右。

BCA Research分析師維吉納-波里耶則認為，本周美伊交戰雖已跨越紅線，美國轟炸橋樑而伊朗攻擊海水淡化廠，但他相信油價仍有希望保持在70至90美元之間浮動的「動態平衡」。理由有二：伊朗談判代表團承受與日俱增的壓力，11月期中大選迫近也使川普政府承受的壓力日增。

他說：「隨著油價接近這個區間上限，（戰況）升級將逐漸轉為降級。」

油價 伊朗 伊朗戰爭

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