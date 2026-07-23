美伊駁火 爭奪荷莫茲白熱化…國際油價大漲

美國發動新一輪空襲，伊朗啟動防空系統反擊，國際油價應聲大漲，倫敦布蘭特原油22日盤中一度大漲4.9%，報每桶95.47美元，是6月上旬以來首見。

美國總統川普22日又在社群平台Truth Social上放話，威脅伊朗只要在荷莫茲海峽向船隻開火，美國就將「轟炸並摧毀一座橋梁或發電廠，包括位於首都德黑蘭或其附近的設施」，這項政策「從此刻起」立即生效。

布蘭特油價走勢

隨著上月簽署的臨時停火協議破裂，加上對荷莫茲海峽爭奪日益白熱化，美伊雙方攻擊行動不斷升級，全球主要航運通道面臨第二波干擾，加劇因為荷莫茲海峽關閉造成的全球能源市場吃緊。

三艘載有沙烏地阿拉伯原油原定前往中國大陸與印度的油輪，21日在紅海掉頭，改駛向蘇伊士運河，而非冒險通過紅海入口處的葉門海岸附近水域。

此前，葉門青年運動武裝組織（胡塞）威脅攻擊所有在沙國港口裝卸貨物的船隻，促使亞洲煉油商開始考慮透過蘇伊士運河並繞行非洲運載沙國原油。

航運數據顯示，超大型油輪「新龍洋號」（Xin Long Yang）周一剛完成在沙國延布港裝載200萬桶沙烏地原油，原計劃駛離紅海前往中國，但之後掉頭，改向蘇伊士方向航行。

另一艘較小型油輪羅德斯號（Rodos）載有約70萬桶沙烏地原油，目的地為印度，21日也掉頭駛向蘇伊士；一艘蘇伊士型油輪亞馬遜號（Amazon）同樣於周二裝載原訂前往印度的原油後，改向蘇伊士航行。

在荷莫茲運輸幾乎「癱瘓」後，沙國紅海沿岸延布港已成為中東石油出口主要替代路線，每天可輸出大約400萬桶原油。

現在，亞洲煉油商尋求透過紅海上方的出口通道蘇伊士運河來運出沙烏地原油，替代紅海下方出口的曼德海峽。例如南韓現代煉油公司周二尋求租賃一艘超大型油輪，從延布港裝油，並保留經蘇伊士運河和埃及SUMED輸油管前往南韓的選項。

由於吃水限制，滿載的超大型油輪若要通過蘇伊士運河，必須先卸下一部分原油，因此船東通常會先在紅海一側透過埃及SUMED輸油管把部分原油送至地中海再重新裝載，避開運河的限制。

分析人士和產業專家警告，若船隻從延布港駛往蘇伊士運河、穿越地中海、再繞過非洲好望角，將額外增加最多四周航程，並推高運費和燃料成本。

新加坡能源研究機構Vanda Insights創辦人哈里表示，亞洲對化石燃料進口的依賴，可能讓各國未來數十年持續暴露於全球能源供應波動與地緣政治的風險中。