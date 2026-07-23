美股放空部位 16年最高

金融數據業者S3合夥公司的最新分析顯示，放空交易者對美國股市的空頭押注部位，已增至2010年來最多。

S3表示，該公司用來評估美國股票放空部位的指標，已攀升至歷史最高水準。雖然放空是常見的避險策略，但押注美股下跌的空頭部位增加，也反映投資人擔心股價估值過高，以及在龐大資本支出的經濟效益疑慮升高之際，投資人也憂心人工智慧（AI）投資論述開始出現裂痕。

據S3統計，目前標普500指數所有成分股的空頭部位，約占自由流通股數的3.7%，為該公司2010年開始追蹤這項數據以來最高。若是2010年以前的數據，高盛的分析顯示，標普500指數的空頭部位占比在2008年金融危機期間，曾達到3.8%的高峰。

美股這波已持續近四年的多頭市場正好來到關鍵時刻，主要指數雖仍徘徊在歷史高點，但市場對AI多頭論述的疑慮日漸升溫。先前表現亮眼的記憶體與半導體類股本月已跌入熊市。同時，投資人對AI超大雲端雲端業者（hyperscaler）的態度也日益謹慎。

更廣泛的總體憂慮，也持續為整個市場帶來陰影。美伊局勢居高不下，通膨的不確定性未能消散。一旦通膨再升溫，聯準會（Fed）將被迫於今年升息。