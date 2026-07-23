聽新聞
0:00 / 0:00

美30年房貸利率 再攀高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國最多人申貸的30年期房貸，平均利率在上周再度攀升，寫去年8月以來最高。由於聯準會Fed）與整體債市對通膨保持警戒，準備買房的民眾恐怕難以很快看到房貸利率回落。

全美抵押貸款銀行協會（MBA）22日表示，截至17日當周，30年期固定利率房貸的平均合約利率上升4個基點至6.69%，與去年8月22日當周一致。自美伊2月底爆發戰爭，油價上漲帶動通膨升溫以來，此房貸利率已累計上升0.6個百分點。

能源成本上月曾因美伊停停談談的和平協商回落，但近期緊張再起，又推升油價。為抑制通膨，聯準會可能必須升息。MBA首席經濟學福拉坦東尼說，6月通膨雖有下降，但不太能夠持續到7月，「房貸利率因此很可能也將維持在較高水準」。

雖然利率走升，上周房貸總需求周增1.9%，預先申請房貨準備購屋的案件數則是成長6%，因為住宅市場待售物件增加，去化較慢，仲介商反映賣家在夏季這幾個月有較高意願降價求售。競爭較少、能夠談出較低房價的市場情況，支撐住宅房市有較多的購買活動。

聯準會下周將召開利率會議，利率期貨市場目前普遍預期，到今年年底前，Fed至少會升息1碼。對計劃買房的人而言，美國公債市場中對房貸利率影響最大的利率，10年期公債殖利率自6月下旬已上升逾0.25個百分點，接近兩個月最高水準。

利率 聯準會 Fed

延伸閱讀

Fed年底前升息 幾成定局

美歐債市 強力吸金

美伊衝突升溫 美國公債殖利率攀升 非投等債前景俏

搶搭青安2.0末班車 6月5大銀行新承做房貸增逾百億

相關新聞

AI衝擊 搜尋流量崩 媒體不滿Google

全球內容平台和新聞媒體正重新評估與Google的關係，原因是人工智慧（ＡＩ）搜尋摘要，已大幅改變使用者取得資訊的方式，進而侵蝕傳統搜尋導流和廣告收益。

美伊駁火 爭奪荷莫茲白熱化…國際油價大漲

美國發動新一輪空襲，伊朗啟動防空系統反擊，國際油價應聲大漲，倫敦布蘭特原油22日盤中一度大漲4.9%，報每桶95.47美元，是6月上旬以來首見。

美股放空部位 16年最高

金融數據業者S3合夥公司的最新分析顯示，放空交易者對美國股市的空頭押注部位，已增至2010年來最多。

美30年房貸利率 再攀高

美國最多人申貸的30年期房貸，平均利率在上周再度攀升，寫去年8月以來最高。由於聯準會（Fed）與整體債市對通膨保持警戒，準備買房的民眾恐怕難以很快看到房貸利率回落。

美智庫： 川普盼習近平訪美 美中11月前達農業協議

華爾街日報廿一日報導，美國總統川普欲促成中國大陸國家主席習近平九月訪美，北京正藉此作談判籌碼向華府施壓，要求美方持續延後對台軍售。美國智庫研究員孫韻認為，川習十一月和十二月還有會晤機會，中方正試圖今年全面卡住美國對台軍售。

布蘭特油價破每桶95美元 分析師：TACO日子不遠了

隨著布蘭特油價飆破每桶95美元，外界開始猜測美國總統川普何時會「TACO」（川普總是臨陣退縮），再次喊停伊朗戰事。有分析師打造數學公式，預測TACO日子不遠了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。