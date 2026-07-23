歐熱浪肆虐 農損24億美元

最新分析顯示，6月歐洲熱浪肆虐，農作物產值損失預料突破20億歐元，法國與匈牙利受創特別深。專家也示警，外界低估了全球暖化對供應鏈的衝擊。

英國金融時報（FT）報導，根據歐洲穀物交易商協會Coceral，從歐盟到英國，在6月連續四周熱浪襲擊下，農作物預期產量減少近900萬噸，智庫能源與氣候情報中心（Energy＆Climate Intelligence Unit）依各國產地價格推算，小麥、大麥、玉米等穀物，所損失的產值約21億歐元（近24億美元），若以去年作物價值推估，損失約5%產值。

西歐剛經歷有紀錄可考以來最炎熱的6月，氣溫較1991年–2020年平均高出攝氏3度。法國最高溫超過攝氏43度，匈牙利也突破攝氏40度。

歐洲穀物產量預測的下修量，約半數來自玉米。法國與匈牙利的玉米在授粉期間遭遇熱浪。Coceral把歐盟與英國的玉米產量預期，從5,720萬噸大砍至5,270萬噸。

法國可能承受將近一半的穀物作物損失，其產量預測遭下修410萬噸，按當前價格計算，價值約8.91億歐元。匈牙利受創程度居次，該國穀物產量預測下修240萬噸，價值約4.44億歐元。

在欠收的年份，歐盟是玉米淨進口地區，因此這項缺口可能推升對烏克蘭、巴西等國貨源的需求。

另外，新加坡前金管局（央行）局長梅農（Ravi Menon）表示，全球暖化正把地球推向臨界點，但外界低估氣候因素對供應鏈的干擾規模。

現為新加坡氣候行動大使的梅農，22日在彭博永續商業峰會表示：「氣候變遷是供應鏈亂象的源頭，因為這是全球經濟最深層的相互牽連。」他說，氣候對生計、勞動力與經濟活動的衝擊，「都將沿著供應鏈引發連鎖效應」。

投資人與摩根大通等銀行，如今開始檢視並強化投資組合，以因應天然災害惡化，以及氣候臨界點遭突破的風險。所謂氣候臨界點，是指一旦跨越，便可能引發突然且往往不可逆變化的關鍵門檻。

不過，梅農示警，許多企業進行氣候評估的速度仍然緩慢，肇因是各種優先事項與事件都在爭奪注意力。