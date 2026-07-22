美股早盤／靜候科技大廠財報！指數漲跌互見、美超微飆逾20%

美股22日早盤在平盤附近波動，投資人在Alphabet等科技大廠發布財報前保持審慎，這些財報可能決定由人工智慧（AI）驅動的漲勢，是否還有上行空間，同時油價上漲也帶來壓力。

道瓊工業指數22日早盤上漲225點，或0.4%；標普500指數接近平盤，那斯達克指數則下跌0.2%；費城半導體指數跌0.2%；台積電ADR跌1.2%。

投資人正在密切關注Alphabet和特斯拉等「科技七雄」盤後發布的財報，以尋找證據，確認這些公司對AI的數十億美元投資獲得回報。Alphabet將特別受到檢視，因其AI模型延後發布，加劇了市場疑慮。Alphabet早盤小漲0.3%

IBM和德儀也預計在盤後發布財報。美超微早盤股價大漲逾20%，因這家AI伺服器製造商表示，已確保逾600億美元的第4季新訂單，並預期毛利率將超越先前預期。

美國擴大對伊朗的空襲範圍、且美伊雙方都表達無意重啟談判，布蘭特原油期貨一度漲破每桶95美元，西德州中級原油期貨也漲破每桶86美元。

美國國務卿魯比歐表示，華府仍有意願為終結伊朗危機進行談判，但德黑蘭對談判「並不認真」。他表示，「如果他們認真，我們也會認真。如果他們不認真，那我們將採取一切必要措施來保護我們的利益，以及我們盟友的利益」。