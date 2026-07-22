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京東25億美元收購德國Ceconomy 歐盟將提外國補貼指控
知情人士透露，針對中國電商巨擘京東集團（JD.com）以25億美元收購德國電子零售巨擘Ceconomy案，歐洲聯盟（EU）即將提出正式外國補貼指控，恐迫使京東提出重大補救方案。
路透社報導，這些根據歐盟「外國補貼條例」（ Foreign Subsidies Regulation，FSR）提出的指控被稱為「理由說明書」（statement of grounds），類似歐盟合併法規下的「異議說明書」（statement of objections），主管機關會在其中列出具體疑慮，企業必須回應並提出補救方案，否則該交易可能面臨遭否決的風險。
其中一名知情人士表示，這將是「外國補貼條例」實施以來首次發出理由說明書，將於未來幾天內寄發，最快可能在今天。
京東集團說，理由說明書是正常的程序步驟。京東表示：「我們依然相信這筆交易符合歐洲在創新與競爭力方面更廣泛目標。我們仍預期此案可望於2026年下半年獲得正面結果。」
負責監管不公平外國政府補助的歐盟執委會（European Commission）婉拒置評。
歐盟執委會5月對此交易展開全面調查，警告京東可能獲得中國政府提供的優惠融資、稅收優惠與補貼，進而幫助該公司以更高價格收購Ceconomy。
這起收購案將讓京東集團得以透過Ceconomy旗下的電子零售商MediaMarkt與Saturn，進一步拓展海外零售版圖。
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