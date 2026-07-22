「是台灣救了美國」黃仁勳：台廠因智慧信任與美合作 無須拿槍指著台灣的頭

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳談及台美半導體與科技產業合作，他表示，華府與美國當局須認清一件事，是台灣救了美國半導體科技與電腦產業，台灣是出於自身智慧與信任自願與美方合作，「我不認為需要拿槍指著台灣的頭」。

黃仁勳21日出席代工廠緯創美國德州達拉斯新廠開幕典禮，在場邊與政商人士交流時，談及台美兩地在半導體及高科技供應鏈的深化合作。他說，如果沒有台灣的支持，就沒有今天的美國半導體產業，可能早就被日本全部奪走。

黃仁勳指出，華府與美國當局必須認清，「是台灣救了美國的半導體科技產業、救了美國的電腦產業，而不是相反。」為了推動美國高科技產業的工業化，與台灣及台灣企業建立合作夥伴關係是不可或缺的。

談及台美科技合作的動機與背景，黃仁勳直言，台灣是出於與美國企業的合作夥伴關係，並基於自身的智慧與戰略考量而自願這麼做，絕非受到脅迫，「我不認為需要拿著槍指著台灣的頭」（I don't think a gunis necessary to point at Taiwan's head）。

他接著說，台灣企業赴美是建立在信任的基礎上，「這樣的夥伴關係非常好」（The partnership is supergood）。