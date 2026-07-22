中東局勢緊張…倫敦布倫特油價漲破95美元 亞股走勢不一

隨著美國發動新一輪空襲，伊朗啟動防空系統反擊，國際油價今天大幅攀漲，倫敦布倫特原油漲破每桶95美元，亞洲股市則是回吐盤初漲幅，終場走勢不一。

法新社報導，美國總統川普表示，美國對伊朗的打擊「尚未結束」後，北海布倫特原油聞訊漲破每桶95美元，6週來首見。

布倫特原油大漲4.4%，報每桶95.02美元。紐約西德州中級原油勁揚4.5%，報每桶88.16美元。

美軍表示，新一輪攻擊目標包括「軍事後勤基礎設施」；伊朗官方媒體則報導全國多處遭受空襲，包括設有核電廠的布什爾（Bushehr）。

伊朗支持的葉門反抗軍青年運動（Houthi）揚言封鎖沙烏地阿拉伯港口，川普表示，青年運動若封鎖沙國港口，他將會「處理」他們。一旦青年運動封鎖沙國港口，恐對全球經濟造成重創。

基礎設施資本管理公司（Infrastructure Capital Management）的哈特斐德（Jay Hatfield）表示：「我們的看法是，油價將在80至90美元區間震盪，視新聞消息發展而定。」

哈特斐德告訴彭博（Bloomberg News）：「紅海若遭封鎖，那將是一大威脅。目前尚未看到這種情況發生，但那可能會推升油價突破100美元大關。」

青年運動先前曾試圖阻斷紅海航運，利用其南端咽喉要道曼德海峽（Bab al-Mandab Strait），這是船隻往返蘇伊士運河（Suez Canal）與地中海的必經之地。

亞洲科技股今天隨著前一夜美股那斯達克指數漲勢走高。日股基準日經指數在上漲近2%後回跌，終場微幅收低。首爾股市也回吐盤初部分漲勢，終場漲幅收斂至近1%。

至於其他亞股，台北、上海、新加坡、雪梨、紐西蘭收高；香港、吉隆坡和雅加達股市收低。