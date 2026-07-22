日本政府公布貿易數據…2026年上半逆差逾1兆日圓 半導體等產品出口增長

日本財務省今天公布2026年1月至6月貿易統計初值顯示，出口減去進口的貿易收支呈現逆差1兆144億日圓，因為半導體等產品出口增長，逆差較前一年同期有所縮減。

共同社報導，日本2026年上半的貿易收支中，出口增加13.7%，來到60兆6606億日圓，進口增長10.7%，達到61兆6750億日圓。

在出口額部分，輸向亞洲的半導體等電子零件有所增長；出口美國方面，建築用和礦山用機械增加，醫藥品則縮減；對中東地區出口受到局勢混亂影響，汽車、鋼鐵等品項減少。

至於進口額部分，除了來自美國的原油外，液化石油氣及石油製品也增加。

日本進口原油超過9成一直都依賴中東，但美國與伊朗戰事爆發以來，東京當局就致力從以美國為中心的其他地區進行替代採購。