美股山雨欲來？分析：空頭部位增至2010年以來最高

金融數據業者S3合夥公司的最新分析顯示，放空交易者對美國股市的空頭押注部位，已增至2010年來最多。

S3表示，該公司用來評估美國股票放空部位的指標已攀升至歷史最高水準。雖然放空是多頭投資人常見的避險策略，但押注美股下跌的空頭部位增加，也反映投資人擔心股價估值過高，以及在龐大資本支出的經濟效益疑慮升高之際，也憂心人工智慧（AI）投資論述開始出現裂痕。

S3彙整自避險基金、資產管理業者及金融機構的資料顯示，目前標普500指數所有成分股的空頭部位，約占自由流通股數的3.7%，為該公司2010年開始追蹤這項數據以來最高。

若是2010年以前的數據，高盛的分析顯示，標普500指數的空頭部位占比在2008年金融危機期間，達到3.8%的高峰。

今年美股的空頭部位大幅增加，正值這波已持續近四年的多頭市場來到關鍵時刻。美國主要股價指數雖仍徘徊在歷史高點附近，但市場對AI多頭論述的疑慮日漸升溫。

先前表現亮眼的記憶體與半導體類股本月已跌入熊市。同時，投資人對AI超大雲端雲端業者（hyperscaler）的態度也日益謹慎，因為這些業者投入數千億美元發展AI，卻仍看不到明確的變現途徑。

更廣泛的總體憂慮，也持續為整個市場帶來陰影。美國與伊朗的緊張局勢居高不下，今年通膨走勢的不確定性未能消散。美國6月消費者物價指數（CPI）雖降溫，但若中東戰事再度升級，這可能只是短暫現象。一旦通膨再升溫，美國聯準會（Fed）將被迫於今年升息。

機構投資人7月整體仍更為看多市場，但愈來愈擔心半導體類股。美國銀行（BofA）的調查指出，82%受訪基金經理人認為，全球晶片股是目前金融市場最擁擠的交易；近半數受訪者認為，AI泡沫是市場最大的尾部風險，高於6調查的28%。

投資人同時也繼續在提高股票配置。美銀在最新的報告指出，投資人的美股部位已升至自2024年12月以來最高。