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想繼續押AI？分析師喊話「降低對南韓期待」：這兩國股市更合適

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
分析師表示，與韓股相比，台股與日股更適合長期押AI。歐新社
分析師表示，與韓股相比，台股與日股更適合長期押AI。歐新社

GlobalData. TS Lombard分析師表示，隨著中國大陸擴充記憶體產能，恐影響南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics）的定價權，建議投資人降低對南韓股市的期待，台股日股才更適合長期布局人工智慧（AI）投資。

分析師表示，原因在於，台積電與日本晶片設備製造商的業績成長，來自自身的先進製造與製程專業，能帶來更長遠的成長潛力。

分析師在21日的報告指出，「三星、SK海力士、美光2026年的營收成長，約55%–70%來自產品價格上漲，相較下，台積電與日本設備製造商僅為15%–25%」，隨記憶體價格波動劇烈，記憶體製造商的豐厚獲利，恐怕不像其他AI供應鏈贏家那樣持久，因此，若想長期布局AI，台股與日股更為合適。

報告寫道：「一旦稀缺明顯可見，由稀缺帶來的獲利將消退；不斷擴建廠房、持續握有定價權、及擴大可觸及市場，才能為業者帶來長久獲利」。

分析師指出，即便AI基建與科技的需求保持不墜，但若美國利率升高、南韓散戶的槓桿熱潮消退，可能進一步限縮韓股漲幅。

SK海力士、三星電子22日盤中一度大漲，但終場漲幅急縮，分析師表示，近期修正後，這兩檔股票已回歸合理價位。

韓股 SK海力士 海力士 三星電子 日股 南韓

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