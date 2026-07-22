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陸人不愛去了！日本第2季外國旅客消費額 台灣居第2、第一是這國家

中央社／ 東京22日專電
日本觀光廳公布4月至6月「訪日外國人消費動向調查」結果，第2季訪日旅客總消費額達2兆5096億日圓，較去年同期微增0.2%。飛機上示意圖。圖／AI生成
日本觀光廳公布4月至6月「訪日外國人消費動向調查」結果，第2季訪日旅客總消費額達2兆5096億日圓，較去年同期微增0.2%。飛機上示意圖。圖／AI生成

日本觀光廳公布4月至6月「訪日外國人消費動向調查」結果，第2季訪日旅客總消費額達2兆5096億日圓，較去年同期微增0.2%。儘管中國旅客消費金額大幅下滑近5成，但台灣、印尼、新加坡等地旅客消費明顯成長，彌補了中國旅客消費減少所造成的缺口。

日本富士新聞網（FNN）報導，「訪日外國人消費動向調查」統計外國旅客在日本的住宿、餐飲、購物等消費情況。

統計顯示，美國旅客以3848億日圓的消費金額居各國之冠，年增8.5%；台灣以3639億日圓、年增27.9%排名第2；中國則以2592億日圓排名第3，但較去年同期大減48.8%。韓國以2589億日圓（年增12.2%）位居第4，香港則以1452億日圓（年增7.8%）排名第5。

第6名至第10名依序為：澳洲1059億日圓（年增5.9%）、泰國718億日圓（年增0.3%）、英國687億日圓（年增0.4%）、加拿大681億日圓（年增10.4%）、新加坡600億日圓（年增20.1%）。中國是消費前10名當中唯一呈現年減的國家/地區。

此外，印尼年增40.3%（422億日圓）、馬來西亞39.8%（394億日圓）、印度43.8%（407億日圓），俄羅斯更大幅增加62.3%（275億日圓），也有效填補中國旅客消費縮水所造成的缺口。

若以每名旅客平均消費金額觀察，墨西哥旅客以51萬4925日圓居冠，其次為中東地區旅客48萬2836日圓，英國旅客45萬6493日圓居第3。

中國旅客平均每人消費26萬6753日圓，排名第15；台灣旅客平均消費19萬6641日圓（約新台幣3萬9000元），排名第21。韓國旅客由於以短天數旅遊為主，人均消費僅9萬9542日圓，在統計中排名最後。

從整體消費結構來看，美國已成為日本最重要的高消費客源市場，而台灣穩居第2大消費來源。雖然中國旅客消費總額仍位居第3，但受到人數及消費力下滑影響，消費總額較去年同期幾近腰斬。

日本 中國 台灣 觀光

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