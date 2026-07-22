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資本拔河啟動匯市長期拉鋸戰！美元面臨4風險 日本阻貶日圓只是其一

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
日圓對美元貶破163，推升日本當局干預風險。分析師指出，今日幣值被低估情況集中在亞幣，亞洲各國對本幣進一步貶值的容忍度或許已達極限。路透
日圓對美元貶破163，推升日本當局干預風險。分析師指出，今日幣值被低估情況集中在亞幣，亞洲各國對本幣進一步貶值的容忍度或許已達極限。路透

過去一年來，美元走勢大致穩中趨堅，讓預測美元將大幅貶值的分析師跌破眼鏡。外媒分析指出，這反映地緣政治與人工智慧（AI）兩股力量拉鋸，巨額資金注入AI股，抵銷了外資減持美債的影響，結果讓美元震盪走高，但一旦資本流動產生變化，將給美元帶來諸多風險。

美國AI股吸金 vs. 美債失血

地緣政治情勢緊張和美國財政情況減弱，已削弱外國投資人對購買美國長期公債的興趣。與此同時，AI投資熱潮加上市場管道更暢通和區塊鏈、穩定幣等金融創新，則吸引巨額投資湧入美國股市。

整體而言，在美國地緣政治領導地位式微之際，科技領先地位適時補位，讓美元並未如眾所預期顯著走貶。在止於3月底的一年，美國股市資金淨流入逾6,000億美元，不僅創新高，而且是美國公債與機構債吸金總額的兩倍。

然而，這些資本流動若發生重大變化，或許會加劇美元面臨的風險。

美元至少面臨四種風險

德意志銀行駐倫敦外匯主題交易主管Mallika Sachdeva指出，這些風險包括以下四種：

風險一、美元不再能協助風險性資產投資組合分散風險。傳統上，美債需求通常具有「反景氣循環」性質。這意味在景氣惡化觸動風險修正、導致其他資產價格紛紛下跌時，投資人常買進美國公債，讓美元匯價有撐甚至挺升。一旦股市走勢變得更受制於景氣循環和散戶資金主導，這種情況可能改觀。美元將面臨更大的風險、更隨AI景氣榮枯影響，也更可能在市況走下坡時走貶。

風險二、全球投資人或許會紛紛從美國撤資。日本可能已顯露這種轉變的初期徵兆。日相高市早苗的政府已楬櫫一套以投資帶動經濟成長的宏偉計畫，並鼓勵資本回流日本。為此，日本政府可能鼓勵政府退休金基金調整其標的資產投資組合，並提供日本散戶投資人稅務獎勵措施；這兩群投資人向來積極投資美股。

風險三、美元走強意味他國貨幣走弱，但物極必反。今日全球幣值被低估的情況極為集中。德意志銀行的模型顯示，十個匯價最便宜的貨幣中，有六種是亞洲貨幣，包括日圓、南韓、中國大陸和印度，都是工業和人口大國，而這些國家對本幣進一步貶值的容忍度或許已達極限。

風險四、在美國敞開大門吸引資本流入美元資產的同時，中國大陸正鬆綁對人民幣的限制，希望藉由簡化境外人民幣借款促進人民幣國際化。

總之，這種資本之間的拔河，可能凸顯匯市一場更大規模的長期拉鋸戰正在展開。

美國 日本 美債

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