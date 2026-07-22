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印尼國際金融中心法通過 吸引國際資金成重點

中央社／ 雅加達22日專電
2026年7月21日，在雅加達議會通過一項關於建立國際金融中心的法案後，印尼眾議院議長馬哈拉尼（Puan Maharani，右）從印尼財政部長普爾薩德瓦（Purbaya Yudhi Sadewa）手中接過一份文件。法新社
2026年7月21日，在雅加達議會通過一項關於建立國際金融中心的法案後，印尼眾議院議長馬哈拉尼（Puan Maharani，右）從印尼財政部長普爾薩德瓦（Purbaya Yudhi Sadewa）手中接過一份文件。法新社

印尼國會昨天通過「印尼國際金融中心」（PFII）法案，為發展國際金融中心提供法律依據，盼吸引國際金融機構設點及國際資金投入，並讓更多跨境金融活動在印尼進行。

印尼國會21日在議長馬哈拉尼（Puan Maharani）主持的全體會議中通過PFII法案。國會在新聞稿中表示，PFII法是依據今年修正的「金融部門發展與強化法」制定，作為推動國際金融中心發展的法源，希望引入更多國際投資，促進跨境金融活動在印尼進行，深化國內金融市場。

印尼國會第11委員會副主席、PFII法案工作小組主席赫卡爾（Mohamad Hekal）向印尼媒體表示，PFII主要目標是引入海外資金，而非與國內金融體系競爭。未來將以外幣交易為主，並發展涵蓋航運、航空相關融資、保險及投資銀行等領域的金融服務，讓相關跨境交易可在印尼完成。

印尼國會表示，PFII將設立管理機構、金融監管機構，以及商業仲裁機構與專門法院，並納入防制洗錢及其他符合國際標準的監管制度；法案通過後，仍須完成配套法規制定，才能推動PFII正式運作。

PFII法案規劃的稅務優惠安排也受到外界關注。根據印尼國會說明，符合條件企業可享所得稅率最低至0%的優惠，期限最長50年，引發外界對稅收影響及投資效益的討論。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，經濟學人資訊社（EIU）亞洲分析師戴啓航（Tay Qi Hang）指出，國際金融中心能否吸引國際金融機構，除稅務優惠外，更取決於法規透明度、監管制度及司法機制是否符合國際標準。他認為，相關制度若未能提升投資人信心，將不利吸引國際金融機構設點。

印尼 國會

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