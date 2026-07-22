歐盟取消150歐元以下小額包裹免稅 大陸電商轉向歐洲倉儲

歐盟7月起取消150歐元以下小額包裹關稅豁免，跨境電商出口歐洲成本進一步增加。德媒分析，Temu、Shein等中國電商平台已加速在歐洲設立物流中心及倉儲據點，把過去中國直寄模式轉為歐洲在地配送。

近年大量低價商品湧入歐洲，據歐盟統計，2024年約有46億件價值150歐元（約新台幣5500元）以下的小額包裹進入歐盟，其中9成來自中國，平均每天超過1200萬件。大量低價商品衝擊歐洲電商平台及零售業者，也引發產品安全、不公平競爭及海關查驗負擔等問題。

為抑制此現象，歐盟收緊跨境電商監管，7月1日歐盟正式取消小額包裹關稅豁免，價值150歐元以下、由歐盟境外直接寄送給消費者的商品，不再享有免關稅待遇，改依包裹內的商品類別，每類課徵3歐元固定關稅。

德國商報（Handelsblatt）報導，歐盟還規劃最遲自11月起，對直寄給消費者的小額包裹加收處理費。商報指出，目前討論的金額為每件包裹2歐元，但最終金額及實施細節仍待歐盟正式確定。

根據商報，為降低成本，Temu、Shein等中國電商平台正加速在歐洲設立物流中心及倉儲據點。業者先將商品以大宗貨運方式運往歐洲，在進口時一次完成報關，再由歐洲境內倉庫分裝配送給消費者，避免每件小額包裹分別由中國直接入境。

其中，Shein已在波蘭營運大型物流中心，Temu也逐步擴大由歐洲當地出貨的商品比例。報導指出，在地倉儲雖增加庫存及物流中心營運成本，卻能縮短送貨時間，也有助業者因應歐盟日益嚴格的海關及產品安全規範。

此外，新制也為歐洲報關及物流科技業者帶來商機。柏林新創公司eClear正協助中國電商及物流業者處理歐盟進口程序，在貨機自中國起飛前，即將商品、價格及收件人等報關資料傳送給歐洲海關，讓海關得以提前進行風險分析。

eClear創辦人告訴商報，過去小額包裹通常只需提供較簡化的資料，新制上路後，每件商品均須依正確的關稅分類申報並計算費用。這對每天處理數百萬件包裹的平台而言，若沒有自動化系統，幾乎無法完成。

新制也提高歐洲進口代理人的責任，跨境賣家通常需要由設於歐盟境內的企業擔任進口人，負責申報關稅並確保商品符合歐盟規範。一旦商品涉及錯誤申報、欠繳稅款或違反產品安全規定，歐洲代理人可能須承擔法律及財務責任。

商報分析，歐盟取消小額包裹關稅豁免後，中國跨境電商並未退出歐洲市場，而是透過在地倉儲、自動化報關及物流數位化等方式調整營運模式。新制提高市場門檻，資金及物流能力較強的大型平台可望持續擴張，規模較小的跨境賣家則將面臨更大的經營壓力。