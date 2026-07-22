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美伊衝突升溫威脅航運 荷莫茲海峽通航船隻再減少

中央社／ 新加坡22日綜合外電報導
航運數據顯示，在美國與伊朗持續相互攻擊、安全疑慮未消之際，行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻數量昨天進一步下滑。 路透社
航運數據顯示，在美國與伊朗持續相互攻擊、安全疑慮未消之際，行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻數量昨天進一步下滑。 路透社

航運數據顯示，在美國伊朗持續相互攻擊、安全疑慮未消之際，行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻數量昨天進一步下滑。

路透社報導，船訊追蹤機構Kpler數據顯示，昨天總計有3艘大宗商品船隻穿越荷莫茲海峽，少於前一天的4艘。

Kpler數據顯示，雜貨船「凱瑟號」（Kaiser）滿載貨物駛離海峽；乾散貨船「H7 Smb8號」則以壓艙空載狀態駛入海峽，意味著它將在波斯灣裝載貨物。

Kpler指出，「新海洋號」（Hsin Ocean）則於昨天載著精煉軟質棕櫚油駛入海峽。

數據顯示，昨天並沒有肉眼可見的超大型油輪（VLCC）或液化天然氣（LNG）船隻通過荷莫茲海峽。

美軍昨天晚間表示，已對伊朗發動最新一輪打擊，這代表著美軍連續第11個晚上進行攻擊。

在紅海地區，兩艘載有沙烏地阿拉伯原油駛往亞洲的油輪，因受到與伊朗結盟的葉門「青年運動」（Houthi）威脅，於昨天朝曼德海峽（Bab el-Mandeb）航行途中掉頭；青年運動矢言要封鎖沙烏地的原油運輸通過該海峽。

在紅海方面，兩艘載有沙烏地阿拉伯原油、預計駛往亞洲的油輪，昨天在開往曼德海峽（Bab el-Mandeb）途中掉頭，主因是受到葉門親伊朗組織「青年運動」（Houthis）的威脅；青年運動先前已揚言要封鎖沙國石油運經荷莫茲海峽。

這表明美伊衝突正在擴大，並可能干擾通過全球兩個最關鍵能源咽喉要道的航運。

根據青年運動發送給航運公司的電子郵件，這個叛軍組織還告知航運公司不得在沙國港口裝卸貨物，否則可能會成為打擊目標。

荷莫茲海峽 海峽 伊朗 美國 航運

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