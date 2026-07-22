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價值損失逾738億…歐洲熱浪重創穀物收成 法國、匈牙利損失最慘重

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導
根據最新分析，歐洲6月熱浪造成穀物作物價值損失超過20億歐元（約新台幣738億元），法國和匈牙利首當其衝。 新華社
根據最新分析，歐洲6月熱浪造成穀物作物價值損失超過20億歐元（約新台幣738億元），法國和匈牙利首當其衝。 新華社

根據最新分析，歐洲6月熱浪造成穀物作物價值損失超過20億歐元（約新台幣738億元），法國匈牙利首當其衝。

英國「金融時報」報導，歐洲穀物貿易商協會Coceral表示，熱浪發生後4週內，歐洲聯盟（EU）和英國的穀物產量預估下修近900萬公噸。

智庫「能源氣候情報組織」（ECIU）分析指出，以小麥、大麥、玉米和其他穀物的農場出貨價格計算，減少的產量價值約21億歐元；若以2025年產值估算，約相當於5%。

西歐6月經歷有紀錄以來最炎熱的6月，氣溫比1991至2020年的平均值高出攝氏3度，法國最高溫飆到攝氏43度以上，匈牙利則超過攝氏40度。

歐洲穀物產量預估下修的數量中，約一半來自玉米，Coceral將歐盟和英國玉米產量從預估5720萬公噸下調至5270萬公噸。

法國小麥收成減少，恐降低出口至北非和西非的供應量；未來幾個月飼料成本上升，也可能轉嫁給畜牧業者。

匈牙利農民受到的衝擊將更為嚴重，因為隨著收穫季節臨近，國內生產價格不升反降，較便宜的黑海穀物為市場帶來壓力，這意味農民不僅面臨產量減少的損失，還無法像部分法國農民一樣，透過價格上漲獲得部分經濟補償。

ECIU土地、糧食及農業分析師藍開斯特（TomLancaster）說：「這將打擊農民收入，同時削弱歐洲糧食安全。」

ECIU的估算反映的是收成預測下調的作物產量市場價值，而非農民利潤損失。

保加利亞、羅馬尼亞、義大利及芬蘭的收成預測上修，使歐洲預期產量價值的淨變化降至約17.9億歐元。分析顯示，基於不同的價格假設，損失作物的總價值介於20億至23億歐元之間。

與此同時，歐洲各國政府正就歐盟共同農業政策的未來進行談判。

歐洲環境局（EEB）資深政策官員巴奎特（ThéoPaquet）表示，相關補貼沒有被用來強化應對氣候變遷的韌性，反而「持續資助有害做法，直接助長這些危機，形成代價高昂且無法永續的惡性循環」。

熱浪 匈牙利 歐洲 法國

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