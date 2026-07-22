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調停美伊換經濟支持？知情人士曝巴基斯坦向美國請求100億美元融資

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴基斯坦向美國爭取100億美元匯率穩定融資，以充實外匯存底並支撐盧比。路透
巴基斯坦向美國爭取100億美元匯率穩定融資，以充實外匯存底並支撐盧比。路透

正協助斡旋美伊談判的巴基斯坦，希望美國能提供100億美元的匯率穩定融資，以充實外匯存底、支撐盧比，並降低對IMF與臨時金援的依賴。巴國近期外交地位提升，冀望藉此向華府爭取經濟利益。

知情人士透露，巴國向美國財長貝森特提出建立總額100億美元的雙邊匯率穩定支持機制，期限最長五年。

巴國財長Muhammad Aurangzeb周二在華府會晤貝森特，公開聲明未提及這項請求，但強調巴國經濟容易受到區域地緣政治情勢影響，尋求美方協助提高外匯存底與改善主權信用評等。

匯率穩定機制是美國財政部罕見動用的支持工具，最近一次啟用為2025年援助阿根廷。美國財政部拒絕評論。

巴國目前仍接受IMF總額70億美元援助計畫監督，必須加稅、節制支出並推動改革。該國2023年曾瀕臨違約，靠IMF貸款度過危機，現今外匯存底仍仰賴官方融資，以及中國、沙烏地阿拉伯提供的展延與存款支持。

信評機構惠譽警告，中東衝突若推升能源成本或造成供應中斷，恐快速消耗巴國外匯存底。

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